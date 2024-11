La consigliera regionale Silvia Cestaro in lacrime: "Anche io ho subito violenze"

Ascolta ora 00:00 00:00

"So cosa vuol dire la violenza. È difficile dirlo. Questa cosa l’ho vissuta di persona, quando ero ragazza". Lo ha raccontato Silvia Cestaro, consigliera veneta eletta nella lista Zaia, durante una seduta del Consiglio regionale in cui si discuteva di una proposta di legge presentata dal Pd per la creazione di Osservatorio sulla violenza contro le donne che sarà presieduto da Gino Cecchettin, padre di Giulia. Una proposta a cui ha dato il suo benestare anche la maggioranza di centrodestra.