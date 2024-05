Conte va a fare lo sciacallo a Genova. Ma riceve solanto fischi

La Liguria è sconvolta dal terremoto politico-giudiziario che ha portato all'arresto del governatore Giovanni Toti con l'accusa di corruzione. Oggi a Genova si è tenuto il corteo della rete dei comitati liguri contro progetti e grandi opere "calate dall'alto" e Giuseppe Conte ha intravisto una grande occasione per provare a strappare qualche voto in vista delle imminenti europee. Sciacallaggio allo stato puro, non una novità in casa Movimento 5 Stelle. Ma Giuseppi non ha fatto i conti con il buonsenso dei manifestanti, tutt'altro che felici di essere sfruttati per biechi interessi elettorali.

Risultato? Conte fischiato, contestato e insultato. Gran parte dei due mila partecipanti ha accolto Conte con " buu " di disapprovazione, ma non solo. "Fuori Conte dal corteo, vai pure con Salvini che ha rovinato la città, vai con Bucci, Rixi e Toti, vai pure pezzo di m…" , la frase che un presente ha rivolto all'autoproclamato avvocato del popolo. Altri hanno invece intonato il coro "Fuori Conte dal corteo" . La presenza del leader grillino ha sollevato più di un malumore e ora la distanza - anche fisica - tra i manifestanti e Conte si è ampliata. Già in mattinata gli organizzatori della manifestazione - rivolta a contrastare l'approdo del rigassificatore davanti alle coste di Vado Ligure, ma anche contro Skymetro, funivia del Lagaccio - avevano preso le distanze, parlato di presenza "strumentale" .

Un flop visibile ad occhio nudo, il nadir del populismo. A differenza di quanto immaginato e sperato dall'ex primo ministro, il popolo di Genova non ha apprezzato la mossa opportunistica, smascherando l'ipocrisia e la demagogia. Non è un caso l'intervista rilasciata quest'oggi alla Stampa per gettare fango sul centrodestra in relazione all'inchiesta ligure, ma non solo. In Italia "si stanno creando le condizioni per una nuova diffusa Tangentopoli" , il j'accuse tracotante: "Sono ridicoli, come può rimanere al governo di una Regione un presidente agli arresti domiciliari? Che immagine diamo delle nostre istituzioni? Del resto, anche la ministra Santanché è ancora lì, va a rappresentare all'estero il made in Italy, nonostante sia accusata di aver usato in modo fraudolento i fondi del Covid" .

Ma certi mezzucci non funzionano più, Conte si metta il cuore in pace.