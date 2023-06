"Colpa del meteo". Prima il sindaco di sinistra attacca Berlusconi, poi si giustifica

Era stato accusato di non aver rispettato in toto il lutto nazionale decretato per ieri in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi, decidendo di esporre le bandiere a mezz'asta solo per un'ora. E si è difeso dicendo di aver agito in questo modo a causa dell'allerta meteo diramata nelle scorse ore, pur confermando di non condividere la decisione della presidenza del Consiglio dei Ministri per omaggiare l'ex-premier. Questa la polemica sorta a Livorno nelle scorse ore, con il sindaco di centrosinistra Luca Salvetti finito nel mirino del centrodestra. Tutto è iniziato quando Carlo Ghiozzi, consigliere comunale della Lega nella città toscana, ha notato come le bandiere del municipio non fossero a mezz'asta. Una situazione che strideva con il resto della piazza e degli edifici istituzionali, che avevano invece rispettato le disposizioni.

L'attacco della Lega

"Nella Provincia di Livorno, molti Comuni amministrati dal centrosinistra hanno disatteso la norma sul lutto nazionale non esponendo il tricolore a mezz'asta. Nel capoluogo, a Palazzo Civico, erano addirittura sparite tutte le bandiere. Cosa molto più grave in quanto ogni edificio pubblico deve esporre, per legge, almeno il tricolore e la bandiera europea - ha attaccato l'esponente del Carroccio, segnalando il tutto in una nota su Facebook - singolare che sempre a Livorno e nella stessa Piazza Civica, Palazzo Granducale, la Camera di Commercio, questura e la Banca d'Italia abbiano invece esposto le loro bandiere a lutto. Per questo atteggiamento irrispettoso, il sindaco rischia tre anni di galera. Invitiamo pertanto il prefetto ad intervenire affinché le disposizioni di legge siano applicate". Ghiozzi ha quindi chiesto conto a Salvetti di quanto avvenuto, oltre a sollecitare l'intervento del prefetto.

La giustificazione surreale del sindaco: "C'era allerta meteo"