"Scelta arrogante": ora Landini vuol dettare i tempi al governo

I sindacati italiani non sono certo noti per essere propositivi, anzi. E da quando è salito a palazzo Chigi un governo di centrodestra, questa caratteristica è ancora più marcata ed evidente nei loro comportamenti. Sono sempre lì, pronti a contestare le scelte dell'esecutivo ma sono incapaci di avanzare proposte che siano attuabili. E qualunque decisione prenda il governo di Giorgia Meloni in merito alle politiche del lavoro, esiste la certezza quasi matematica di una dichiarazione contraria a stretto giro da parte dei sindacati, in particolare della Cgil capeggiata da Maurizio Landini. L'ennesima, evidente, dimostrazione è arrivata poco fa, con la lamentela del segretario del sindacato rosso per la convocazione domenicale da parte dell'esecutivo.

" Trovo un po' singolare che non ci sia stata in questi mesi possibilità di discutere con noi di nulla e poi siamo convocati domenica sera per spiegarci quello che faranno il giorno dopo al Consiglio dei ministri. Non è questo il metodo rispettoso di confrontarsi con le organizzazioni sindacali ", ha dichiarato il segretario della Cgil, che poi ha aggiunto: " C'è bisogno di dare risposte alle problematiche dei lavoratori. Valuteremo e giudicheremo quello che ci sarà detto ". Queste le sue dichiarazioni durante il programma "Le parole" in onda su Rai Tre, durante il quale ha confermato anche la proclamazione di " tre grandi manifestazioni interregionali " perché " pensiamo che ci sia bisogno di cambiare la politica economica, sociale e affrontare problemi come i salari troppo bassi, la troppa precarietà e la troppa diseguaglianza ".