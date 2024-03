Vagine coi denti, tansfemminismo, scioperi: l'8 marzo ostaggio dell'ideologia rossa

L'8 marzo, da giorno simbolico per le rivendicazioni femminili, è diventato un giorno come un altro per scendere in piazza con gli slogan che si sentono pressoché quotidianamente dai soliti noti. L'8 marzo nasce come giorno di lotta ma questa è stata ormai depotenziata da ogni suo significato a causa di chi non perde occasione per azioni provocatorie che non hanno più nulla a che fare con la causa femminista in sé, annacquata e privata di qual si voglia significato universale. È solo l'ennesimo pretesto per non fare lezione nei licei, per occupare le università, per scendere in piazza e puntare il dito contro l'uomo, ma solo quello bianco, perché per tutti gli altri c'è solo silenzio, contro il governo di centrodestra solo perché tale.

Ed ecco che davanti a Palazzo Nuovo a Torino, sede dell'università, vengono alzate le barricate. Vietato a tutti l'ingresso nel plesso, come purtroppo spesso accade durante le recenti manifestazioni, che perdono il senso della democrazia, imponendo il pensiero di pochi su tutti. " L'8 scioperiamo da tutto. Lavoro, didattica e ricerca. Se noi ci fermiamo si ferma tutto ", si legge nel manifesto affisso davanti agli ingressi della sede universitaria torinese, come si evince dalle foto condivise da Askatasuna. Accanto allo striscione è comparso un organo genitale femminile con tanto di denti, o aculei, posto di fianco a una bandiera palestinese. Questa, ormai, immancabile nelle proteste. Questa giornata sarebbe potuta essere un'espressione universale, così come quanto è nata, contro ogni violenza e discriminazione ai danni delle donne. Quindi anche contro le barbare torture, gli stupri e le violenze inumane perpetrate dai palestinesi di Hamas contro le donne israeliane lo scorso 7 ottobre. Sarebbe potuta essere l'occasione per ricordare tutte le donne uccide e violentate dagli uomini, e non solo quelle utili alla narrazione che vede come unico carnefice l'uomo bianco italiano.

Tra i gruppi dei collettivi liceali, invece, circolano i soliti manifesti ideologizzati che vogliono la piazza come megafono per "studentesse, froce, donne, trans". Manifesti che vogliono portare nelle scuole l'educazione sessuale " queer e priva di censure " e la carriera alias per tutti, anche per chi sceglie di " non effettuare una transizione ormonale ". Manifesti contro il colonialismo e per " la liberazione della Palestina ", con una generica condanna verso Usa, Onu, l'Italia e qualunque altro ente o organizzazione che non sia allineato alle loro idee. " Scendiamo in pizza per un transfemminismo libero, intersezionale e indecoroso ", scrivono nel loro manifesto. E sfogliando i vari manifesti, molti dei quali completamente scollegati da quelli che sono i principi della democrazia e della società civile, si scopre che i collettivi hanno anche la pretesa di diffidare docenti e presidi.