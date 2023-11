"Di cosa avete paura?". Renzi attacca i grillini sulla commissione Covid

Il dibattito sull'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica s'infiamma nell'Aula del Senato. Domani mattina arriverà l'approvazione definitiva del Parlamento, che nei prossimi mesi dovrà indagare su cosa è andato storto nella gestione politica della pandemia soprattutto nei primissimi mesi del virus. L'Aula del Senato, intanto, ha respinto, le tre pregiudiziali di costituzionalità, presentate rispettivamente da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento Cinque Stelle al ddl: i voti favorevoli sono stati 58, 91 i contrari e nessun astenuto. L'esame sul provvedimento riprenderà domattina con la discussione generale. Nel frattempo Matteo Renzi non ha perso occasione per sferrare il suo attacco nei confronti del Movimento Cinque Stelle e del suo leader, Giuseppe Conte, all'epoca presidente del Consiglio.

Il senatore di Italia Viva striglia il resto delle opposizioni, contrarie all'inchiesta parlamentare: " Vi rendete conto che avete chiesto di bloccare una commissione di inchiesta in nome di una principio costituzionale dopo che ne abbiamo fatte 97? Questo parlamento sta per fare la 98esima commissione di inchiesta, perché non dovrebbe essere fatta? ", chiede insistentemente l'ex sindaco di Firenze mentre interviene in dichiarazione di voto sule tre questioni di pregiudizialità. "Domani - aggiunge - sono pronto con un intervento sull'esercito russo in Italia, sulle mascherine, sui ventilatori cinesi mal funzionanti, ma garantiti da un ex presidente del Consiglio, oggi si parla di costituzionalità ".