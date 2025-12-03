"Cosa invidio a Meloni? I media a suo favore". Delirio di Conte da Floris

Quando i sondaggi sono tutti sfavorevoli ecco che il Movimento 5 Stelle, per voce del suo leader Giuseppe Conte, si inventa una realtà politica diversa da quella attuale. Durante l’ultima puntata di Di Martedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris ogni martedì sera su La7, l’ex premier è arrivato a sostenere che una grossa parte del buon operato di Giorgia Meloni sia dovuto alla stampa che sarebbe “a suo favore” rispetto alla media.

"Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio - ha detto l'ex avvocato del popolo - che addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. E di avere tantissimi trombettieri che vanno dappertutto a raccontare la favola che va tutto bene, quella che arriva da Chigi", ha spiegato senza timore di smentita il leader del Movimento. Peccato che la maggior parte della stampa italiana sia orientata verso sinistra.

Ma l’attacco alla premier è continuato. "Io le posso dire che abbiamo perso l'occasione, io ho dato la disponibilità", ha aggiunto Giuseppe Conte a DiMartedì a proposito dell'invito di Giorgia Meloni al presidente M5S con Elly Schlein per un dibattito a tre ad Atreju. "Io e Schlein avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che lei non vuole avere, e l'avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali che lei sta riassumendo, a cui lei non risponde".

Dal racconto di Conte viene fuori l’immagine di una premier indebolita che, allo stesso tempo, non vuole confrontare le opposizioni. Insomma, l’esatto opposto della realtà dei fatti. Non manca una rivisitazione degli ultimi sondaggi.

Secondo Conte, “il Movimento 5 Stelle è al primo posto, quindi vuol dire che abbiamo una grande capacità espansiva ed è giusto che facciamo anche un percorso che può essere di giovamento per l'intera coalizione".