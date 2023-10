"Cosa serve mostrare la casa di Santanché?". La rabbia di Crosetto contro Piazzapulita

Il caso politico relativo a Daniela Santanchè - che ormai ci eravamo lasciati alle spalle più di tre mesi fa con la mozione di sfiducia parlamentare presentata dalle opposizioni e sonoramente battuta in Senato - torna a ripopolare le discussioni di un talk show. In questo senso, è stata l'ultima puntata di Piazzapulita, su La7, a riaccendere i riflettori sulla ministra del Turismo, indagata per falso in bilancio nella gestione della società Visibilia Editore di cui era stata presidente e amministratrice delegata. Non sono mancati, tuttavia, gli scivoloni sulla privacy.

La maggioranza degli ospiti presenti in studio rifletteva alla perfezione il metodo giustizialista con cui la trasmissione intendeva parlare dell'inchiesta: oltre a Corrado Formigli, che conduceva le danze, c'erano poi l'inviato Salvatore Gulisano, che da mesi sta tampinando la Santanchè su questa vicenda per Piazzapulita, Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano Domani che per primo ha svelato i dettagli dell'indagine giudiziaria, Sara Menafra, vicedirettrice di Open, anche lei seguace dell'impianto accusatorio. In collegamento, inoltre, c'era Giuseppe Zeno, finanziere e socio di minoranza di Visibilia che ha ingaggiato nel 2022 una battaglia legale con Daniela Santanchè e gli altri membri del consiglio d'amministrazione (e del collegio sindacale).

A difendere la presunzione d'innocenza dell'esponente di governo c'erano soltanto il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino, e il vicedirettore de La Verità. Entrambi hanno ridicolizzato la figura di Zeno, che in diretta tv si era presentato come un uomo che, di fatto, riusciva a risolvere qualsiasi problema finanziario che incontrava: una sorta di Mister Wolf di "Pulp Fiction", o di "Batman" per citare Borgonovo. Bocchino sosteneva di provare disagio di confrontarsi con una persona come Zeno, durante una conversazione avvenuta con Dimitri Kunz, compagno della ministra, li minacciava e ricattava.