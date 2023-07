Mozione respinta e opposioni in frantumo: il voto su Santanchè rafforza il governo

Come era ampiamente prevedibile alla vigilia della discussione in Senato, la mozione individuale di sfiducia contro Daniela Santanchè non solo è stata respinta al mittente ma anche anche spaccato completamente le opposizioni. Il "capolavoro" politico ha portato la firma del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico che, pensando di mandare in frantumi una maggioranza che non ha mai esitato un solo minuto di difendere la ministra del Turismo, ha commesso uno dei più grandi autogol che si potevano fare in questo periodo. Da questo punto di vista, il risultato del tabellone luminoso di Palazzo Madama è a dir poco umiliante: a favore della mozione si sono espressi in 67, mentre i contrari sono stati 111.

Un vero disastro su tutta la linea per i giallorossi che, con la proposta firmata lo scorso 5 luglio subito dopo la fine dell'informativa sempre in Senato della stessa Santanché da Stefano Patuanelli, credevano di insinuarsi in qualche crepa (inesistente) del centrodestra e ricompattare questo fantomatico campo largo di centrosinistra che ormai rimane soltanto nei sogni di qualche illuso. Tenendo anche conto che il voto odierno è stato il primo contro un esponente di governo da quando l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è entrato in carica nove mesi fa. Se si andassero a vedere i numeri che vennero espressi dal Senato della Repubblica lo scorso 26 ottobre sul voto di fiducia nei confronti della nuova squadra dei ministri, per le opposizioni il paragone è veramente impietoso: all'epoca gli anti-Meloni erano 79: 12 in più rispetto a quelli rappresentati oggi nello stesso ramo del Parlamento.