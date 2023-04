"Costante miglioramento". Berlusconi lascia la terapia intensiva

Stando a quanto si apprende, Silvio Berusconi avrebbe lasciato il reparto di terapia intensiva e sarebbe ora ricoverato in un reparto di degenza ordinaria. Il Cavaliere, che si trova all'ospedale San Raffaele dallo scorso 5 aprile, sta migliorando costantemente, così come annunciato dall'ultimo bollettino medico diramato dai medici che lo hanno in cura, Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri.. Il trasferimento sarebbe stato programmato per oggi, proprio in ragione del suo stato di salute, ora compatibile con un reparto di degenza ordinario. Il ricovero si era reso necessario per il presidente di Forza Italia a causa di una infezione polmonare in conseguenza di un forma cronica di leucemia.

Questo pomeriggio, la figlia Marina è arrivata all'ospedale per una visita al padre al pari di Fedele Confalonieri. Entrambi, così come il resto della famiglia, non hanno fatto mancare il loro appoggio al Cavaliere, presentandosi quasi quotidianamente in via Olgettina per un saluto all'ex premier. Il prossimo bollettino ufficiale è atteso per i prossimi giorni, forse già domani, ma la notizia della dimissione dalla terapia intensiva è giù un ottimo segnale sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.