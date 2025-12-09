Crollo Pd, sale la Lega: il sondaggio che gela la Schlein

La segretaria dem Elly Schlein guida il Partito democratico da più di due anni ma, ultimamente, la sua leadership è sempre meno forte. Le correnti del Nazareno, sede ufficiale del Pd, giocano un ruolo fondamentale ma a pesare è il giudizio dei cittadini. I numeri dei sondaggi sono spesso difficili da digerire e ogni settimana la situazione sembra peggiorare. Non è un caso che nell’ultima rilevazione condotta da Swg e pubblicata durante l’edizione serale del telegiornale condotto da Enrico Mentana, il Pd continui a perdere terreno.

La distanza con il partito della premier Giorgia Meloni sembra incolmabile. Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito, pur con una lieve flessione dello 0,1%, e si colloca al 31,2%. Una variazione minima, ma che conferma la fase positiva del principale partito italiano. La Lega segna invece un miglioramento: +0,2%, salendo all’8,1%. Un netto miglioramento rispetto alle ultime rilevazioni. Forza Italia rimane invariata al 7,9%, mostrando una tenuta costante dell’elettorato moderato di area centrodestra. La lista Noi Moderati si conferma all’1,2%, senza variazioni.

Passando al campo progressista, cominciano i guai per il Partito Democratico che arretra dello 0,2% e scende al 22,0%. Una flessione contenuto che assume un significato diverso se paragonata alla crescita del Movimento 5 stelle, l’altra faccia della sinistra nostrana. Il M5S di Giuseppe Conte, infatti, è il partito che registra la miglior performance della settimana: sale al 13,0%, con un incremento dello 0,3%. Un segnale positivo che conferma un trend di lieve recupero.

Nota sondaggio

Valori %. Sondaggio realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4381 non rispondenti) tra il 3 e I'8 dicembre 2025.

Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it