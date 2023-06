Cruciani rende omaggio a Berlusconi: "Un vero gigante"

Un vero gigante, un vincente, un combattente vero: queste le parole scelte da Giuseppe Cruciani per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, morto questa mattina all'età di 86 anni. Nel consueto appuntamento su Radio 24 con "La Zanzara", il giornalista si è scagliato contro i soliti soloni che hanno trascorso la giornata a criticare il Cavaliere: "Oggi quelli che mi fanno incazzare sono quelli che dicono che Berlusconi ha devastato la cultura italiana ed è stato condannato, come se una condanna controversa fosse il timbro con cui riconoscere una persona. Dicono che ha sdoganato i fascisti e li ha portati al potere. Secondo questi critici non lascia nulla all'Italia" .

C'è chi ha gettato fango sul ricordo del Cav, puntando sulle solite fake news, ma anche chi ha espresso gioia per la sua scomparsa. Pareri fortemente contrastati da Cruciani, che ha anzi speso parole di elogio nei confronti dell'ex presidente del Consiglio, accendendo i riflettori sulle battaglie che ha dovuto affrontare contro i suoi numerosi avversari: "Con tutti i suoi difetti, Berlusconi era semplicemente un gigante, un vincente, un combattente vero. Contro di lui si è scatenata una compagna mediatica e giudiziaria spaventosa" . Il volto di Radio 24 ha aggiunto sul punto: "Penso che l'ultima campagna giudiziaria che ha subito, quella sul sesso, era intrisa di un moralismo e di un politicamente corretto da fare schifo" .

Nel corso della puntata non sono mancate le voci stonate, ma Cruciani non ha utilizzato mezzi termini per difendere il Cav: "Ma sei uno schifo, sei uno schifo - la rabbia nei confronti di un ascoltatore offensivo -. Uno di 36 anni che il giorno in cui muore un uomo di 86 anni è felice, è un miserabile. Non hai amici, purtroppo non hai amici. Non sai un c... nemmeno dei processi di Berlusconi, non sai niente". "Chi esulta per la morte di Silvio Berlusconi è un miserabile, è un poveraccio" , ha ribadito Cruciani, replicando così invece a chi sminuiva i grandi traguardi raggiunti: "Cretino di un cretino, sai i posti di lavoro che ha creato negli anni? Vi dovete vergognare per quello che dite" .