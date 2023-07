"Ha vinto il politically correct": la "sentenza" di Cruciani sul caso Facci

I caroselli della sinistra, le bottiglie stappate dai talebani del politically correct, le esultanze incontenibili dei soliti soloni. L'annuncio della Rai di cancellare la striscia quotidiana affidata a Filippo Facci a partire da settembre - "I Facci vostri" - ha scatenato grande entusiasmo nei presunti ambienti progressisti. Il trionfo della censura, lo zenit del bavaglio per un articolo considerato eccessivo dagli integralisti rossi. Una vicenda che ha mandato su tutte le furie Giuseppe Cruciani, in tackle sui censori.

"Non c'è niente da fare: ha vinto il politicamente corretto, ha vinto la censura, ha vinto chi voleva che un signore che non ha fatto nulla - Filippo Facci - fosse cacciato dalla Rai prima di entrare, prima di dimostrare se poteva fare qualcosa di buona. Questa è la verità" , questo il j'accuse di Cruciani. Nel corso del consueto appuntamento con "La zanzara", il cronista non ha utilizzato troppi giri di parole: "Giornalista di Libero, Facci è stato accusato negli scorsi giorni di sessismo, di maschilismo... Non sapete di cosa state parlando, per un piccolo articolo e per una piccola scivolata lessicale. Per massacrarlo, sono arrivati a pubblicare le chat delle denunce di stalking dell'ex compagna. Uno schifo assoluto" .