"Ponte sullo Stretto aggancia la Sicilia all'Europa"

Un'opera grandiosa, il Ponte sullo Stretto, che farà da volano per il mercato del lavoro, per il Mezzogiorno e l'Italia intera non va giù a certa politica che invece di fare un plauso all'esecutivo Meloni trova sempre delle scuse per denigrare la sua realizzazione. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha ricordato di essere " sempre stato un paladino del Ponte sullo Stretto" sottolineando che in Estremo Oriente sono stati capaci di realizzare un ponte lungo circa 55 km tra Macao e Hong Kong.

Le parole del ministro

In visita ad Agrigento dove ha firmato il protocollo d'intesa per valorizzare l'archeologia subacquea assieme a Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Sangiuliano ha dichiarato alla stampa che " ogni epoca storica debba connotarsi. Se andate su Youtube si può vedere il ponte che è stato realizzato fra la città di Macao, l'ex colonia portoghese, e la città di Hong Kong, l'ex colonia britannica, è stato costruito in 8 anni. È un ponte più lungo di quello che noi faremo sullo Stretto di Messina ". Costruire il Ponte, oltre ai benefici enormi che per anni ricaverebbe tutto il tessuto italiano, significherebbe anche " agganciare la Sicilia all'Europa. La Sicilia con la sua cultura, con la sua storia - ha concluso Sangiuliano - è qualcosa di fondamentale per l'Europa. Senza la Sicilia, senza quello che è stata storicamente, l'Europa sarebbe monca e per questo è importante ".

Le dichiarazioni di Rixi

Intervistato recentemente dal Giornale, il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ha espresso un concetto fondamentale: sono superficiali coloro i quali parlano di opera irrealizzabile e assenza di coperture. Il Ponte sullo Stretto sarà un'infrastruttura che " porterà l'Italia al passo con tutti i Paesi industrializzati ", aggiungendo che nel Def (Documento di economia e finanza) vengono finanziate anche le opere collaterali come ferrovie e strade così da mettere definitivamente a tacere chi pensa che verrà costruito soltanto il Ponte senza pensare alle altre opere.

L'affondo del segretario

Nelle ultime ore e continuando ad andare per un'altra strada, Pd e CinqueStelle hanno ribadito le loro posizioni oltranziste: Anthony Barbagallo, capogruppo del Pd in Commissione Trasporti alla Camera, è intenzionato a dare battaglia su ogni articolo mentre Agostino Santillo, vicecapogruppo M5s alla Camera, ha affermato che l'utilità del Ponte sarebbe ancora " tutta da supportare con ulteriori riflessioni e studi ". L'ideologia, però, è soltanto d'intralcio perché serve " uno sguardo laico e scevro da pregiudizi nell’ambito del dibattito pubblico circa l’opportunità di dar luogo ad un’opera strategica " come la realizzazione del collegamento tra Sicilia e Calabria: lo ha dichiarato Ottavio De Luca, segretario nazionale e reggente Filca-Cisl Calabria, il quale ha sottolineato che " ch i vi si oppone con argomentazioni integralistiche rivela spesso una cultura provinciale e angusta. Parliamo di un’infrastruttura che non è solo il raccordo tra Calabria e Sicilia, ma, bensì, le trait d’union tra l’Italia intera e i mercati internazionali" .

Il vecchio ritornello secondo il quale "prima le strutture e poi il Ponte" non funziona più: ogni opera può andare avanti parallelamente, la Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada funzionante e le scuse sulle migliorìe da apportare a ferrovie e strade secondarie sono vecchie. " Parimenti fragile risulta il solito refrain secondo cui la priorità, sul piano dell’attenzione di governo, spetti alla rete viaria e ferroviaria del Sud: il Ponte trainerà inevitabilmente l’ammordanemonto di queste ultime", ha aggiunto il sindacalista.

Il no alle ideologie