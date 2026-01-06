La cupola di Hamas si allarga: dopo Milano anche la moschea di Piacenza finanziava Hannoun

Si incrociano due inchieste de Il Giornale: quella di Mohammad Hannoun, il giordano filo Hamas che avrebbe finanziato l’organizzazione terroristica tramite le sue associazioni, e quella dei legami tra Islam e Piacenza, portata avanti dal collega Francesco Boezi. Quello che vi possiamo dire in esclusiva, infatti, è che dopo la Moschea Marian di Milano, anche quella di Piacenza aveva lanciato una raccolta fondi proprio con la ABSPP, l’associazione benefica col popolo palestinese, ritenuta dagli inquirenti una delle associazioni tramite cui Hannoun avrebbe trasferito soldi ai terroristi.

“Le donazioni e le raccolte della moschea di Piacenza sono giunti ai bisognosi di Gaza in Palestina. Ringraziamo l’associazione ABSPP Onlus per la loro preziosa collaborazione e per averci dato la possibilità di poter trasmettere la nostra solidarietà ai cittadini della martoriata Gaza”, scrivono a corredo di un video in cui compaiono tutti gli elementi della società oggi al centro dell’inchiesta della procura sui vertici del terrorismo palestinese in Italia.

Nell’ordinanza dell’inchiesta sulla cupola di Hamas in Italia si legge chiaramente come uno dei centri nevralgici per la raccolta di fondi siano proprio le moschee.

Si parla chiaramente di “Zakat”, uno dei cinque pilastri dell’Islam: anche in Italia la Zakat viene praticata dai musulmani residenti, sia tramite donazioni dirette a persone in difficoltà, sia attraverso moschee, associazioni islamiche e centri culturali islamici, che fungono da intermediari nella raccolta e nella redistribuzione dei fondi.