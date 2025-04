"Di' a tuo figlio di votare…". Così il sindacato sostiene i kompagni all'università

Cambiare Rotta

Si sta formando una saldatura sempre più solida nella sinistra extraparlamentare, così com'è stato già tentato in passato, che si esprime nelle piazze ma anche nelle università e nelle scuole superiori. A maggio si terranno le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari, l'organo consultivo del ministro dell'Università e della Ricerca per i temi relativi agli studenti universitari e di rappresentanza degli studenti. Cambiare rotta, compagine di dichiarato stampo comunista, ha annunciato l'intenzione di partecipare per l'elezione di un proprio rappresentante.

Il gruppo ha recentemente subito una devastante sconfitta alle elezioni per il rinnovo del Senato accademico all'Università di Torino. Nonostante occupazioni e violenze contro gli studenti che hanno un pensiero diverso dal loro, e lo perseguono, hanno ottenuto appena il 3% delle preferenze. Non è chiaro quale sia l'obiettivo che intendono raggiungere alle elezioni del Cnsu ma quel che attualmente è noto è che possono contare sul supporto del sindacato Usb, come si evince dall'endorsement pubblicato sulle pagine di rappresentanza social del comparto Usb Logistica: " Tuo figlio studia all'università? Ci sono le elezioni per i loro 'delegati'. Digli di votare per i candidati di 'Cambiare Rotta', sono gli studenti che vediamo ai nostri scioperi, sono i nostri fratelli e sorelle di lotta, figli della stessa rabbia ".

Ecco la saldatura. Le bandiere dell'Usb sventolano spesso accanto a quelle di Cambiare rotta nelle piazze. L'organizzazione si è distinta negli ultimi anni per essere stata una presenza costante nelle piazze più problematiche, dalle manifestazioni anarchiche per Alfredo Cospito a quelle per la Palestina. Per Cambiare Rotta si tratta della prima candidatura al Cnsu e difficilmente potranno ottenere spazi. L'organizzazione, la cui area più giovanile è rappresentata da "Osa" per la rappresentanza degli studenti medi, ha il sostegno dei gruppi di estrema sinistra extraparlamentare Potere al Popolo e Rete dei Comunisti. Ora si affianca ufficialmente a Cambiare Rotta anche il sindacato Usb.

Inneggiano alla rivoluzione, celebrano Lenin e l'Arma Rossa, sostengono la Palestina di Hamas e hanno fatto della lotta antidemocratica la propria essenza. Tra i punti del loro programma c'è l'abolizione del "fascismo" nell'università, dalle loro parti inteso come l'abolizione di qualunque voce discordante dalla loro propaganda.