Ironie, selfie, vino e "miserabili": da Zaia a Schlein, chi vince sui social

Eroe indiscusso del popolo dei social media è Luca Zaia, ma il più seguito è Vincenzo De Luca. Nel terzo millennio i personaggi della politica, governatori compresi, passano anche sotto il vaglio degli smartphone, ognuno a modo suo: arriva la classifica dei presidenti delle venti regioni italiane dalle migliori ‘performance’. A studiare il comportamento dei governatori arriva l'analisi di DevRev, condotta tra maggio 2022 e maggio 2023: in esame non solo i ‘tradizionali’ Facebook, Instagram e Twitter, si afferma anche TikTok.

Tra i profili dedicati alle Regioni del Belpaese trionfa invece la Lombardia, che conferma il primato dello scorso anno, con quasi 600mila follower. Sul podio anche Puglia e Liguria che conquistano il secondo e il terzo posto, scalzando Lazio e Emilia Romagna.

Principe dell’autoironia, apprezzato in tutta la penisola è Luca Zaia: nei profili social del presidente c’è tanto Veneto e tradizione enogastronomica del territorio, a metà tra l’orgoglio di appartenenza e le più antiche passioni del governatore, tra cui il vino. Ma anche politica: in pole position l’autonomia per la Regione del Leone alato. Il presidente veneto conquista il primato per interazioni sui suoi canali, con un tesoretto di oltre 1,7 milioni di follower. Molto più ‘politico’ è l’account Instagram del secondo classificato, Vincenzo De Luca, che supera per comunità di seguaci il primo in classifica e totalizza oltre 2,1 milioni di follower. Irriverente e sarcastico, già virale per le sue colorite comparse nell’epoca Covid, il presidente campano appare l’eterno insofferente: si erge a paladino della sua Campania tra accuse di ‘stupidaggini’ e ‘follie’ dei ‘demenziali’ e ‘miserabili’ di turno.

Grande assente da Tik Tok, decisamente più ‘istituzionale’ è l’attività social del governatore emiliano Stefano Bonaccini, tanto che su Instagram la sua avversaria alle ultime primarie del Partiro Democratico, Elly Schlein, conta quasi il doppio dei seguaci. Tra risposte piccate e vari selfie, si individua uno scroll dopo l’altro tutta la sua agenda, comprese attese in aeroporto e interventi nei talk show. Giovanni Toti si approccia con cautela ai mezzi social con contenuti decisamente Genova-centrici, conquistando comunque la top 5 dall’ottava posizione dell’anno scorso e scalzando l’ex presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ora deputato. Sorrisoni e orgoglio lombardo sono la vetrina del presidente Attilio Fontana, il quinto più seguito dagli italiani, che predilige la condivisione dei momenti di lavoro ai video dalla vena ironica dei suoi colleghi.

Non guadagna neanche l’attestato di partecipazione il presidente della Valle d'Aosta, Renzo Testolin, inesistente su tutte le piattaforme: un fantasma. Appena sopra di lui, c’è il governatore della Sardegna Christian Solinas, che ai suoi poco più di 9mila follower (33mila complessivamente) ha concesso l’ultimo post su Instagram nell’aprile del 2021. Fanalini di coda, tra le Regioni, ci sono Calabria e Trentino Alto Adige che racimola appena 6.758 follower.