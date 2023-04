"È una demente": l'aggressione choc di De Benedetti alla Meloni

Per Carlo De Benedetti ogni occasione è buona per attaccare il governo e il premier Giorgia Meloni. Impegnatissimo per la promozione del suo ultimo libro, l'ingegnere ha spesso sfruttato interviste e interventi per vomitare odio. Emblematico quanto affermato nel corso del festival del quotidiano Domani a Modena, in un dibattito con la leader Pd Elly Schlein: "Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese" . Il riferimento è all'ultimo Consiglio europeo e alle dichiarazioni pronunciate al termine dal primo ministro.

"Quella figurina del nostro primo ministro - riporta l'Ansa -, quando esce da una riunione a Bruxelles, dice che è soddisfatta, ma non si rende conto che la stanno a sentire anche i burocrati di Bruxelles. Se è soddisfatta, e invece sui migranti non è avvenuto nulla al Consiglio europeo, allora vuol dire che si può fare qualsiasi cosa con l'Italia. È autolesionista uscire e dirsi soddisfatti, dire che è stato un Consiglio storico, quando non ha ottenuto nulla" , la versione dell'editore di "Domani". L'invettiva chiama in causa tutti: "Questi sono, prima di tutto, degli incompetenti. Poi sono in gran parte degli ignoranti. Poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono" . E ancora, ha definito "una baracconata" la scelta del presidente del Consiglio di mettersi ai comandi di un caccia nel corso della festa per i 100 anni dell'Aeronautica militare.

Il nuovo affondo di De Benedetti

Con grande sicumera, De Benedetti ha stroncato senza mezzi termini l'operato del premier Meloni, definito un camaleonte: "Prima fa la donna e la madre che va da Vox in Spagna e parla male di tutti. Poi va in Europa e si presenta come una scolaretta" , riporta il Corriere della Sera. Un'analisi sprezzante, pressochè priva di rispetto, considerando il valore che assegna al primo ministro: "Questo è il governo di Descalzi (l’amministratore delegato di Eni, ndr). Ogni tanto le passa uno slogan, il fantomatico 'piano Mattei' per esempio (non esiste, è carta straccia) e lei lo ripete ad alta voce, non rendendosi conto di quel che dice" . Per quanto riguarda il dossier economia, Meloni non ha derogato la linea dell'esecutivo Draghi perchè non ci sono margini di manovra, ha aggiunto: "Forse le sono stati utili anche i consigli di Draghi e di Giorgetti, l’unico che capisce di finanza pubblica" . Una battuta anche sull'ex presidente della Banca centrale europea, il tono cambia radicalmente: "È stato la salvezza del Paese, mai l’Italia è stata rappresentata meglio nel mondo" .

L'ira del centrodestra