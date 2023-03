"Una reliquia...", "Sarò prudente". Botta-risposta tra De Luca e Salvini

Si sono incontrati questa mattina il ministro dei trasporti Matteo Salvini e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, alla cerimonia per l’avvio dei lavori dello scavo della galleria Telese-Vitulano, della nuova linea Alta Velocità-Alta Capacità Napoli-Bari. E non sono mancate le battute.

Il botta e risposta

"Benvenuto al ministro Salvini. Nonostante le apparenze lo porto nel cuore come una reliquia" , così il governatore ha accolto il vicepremier. "A Salvini - ha proseguito il De Luca sul filo dell' ironia - l'invito a essere prudente ora che preme il bottone della talpa. So che sei abituato a guidare i bulldozer ma attento perché c'è una scarpata. Se non altro perché siamo dietro di te" .

Subito la risposta divertita di Salvini: "Sarò prudente come si conviene a una reliquia umana". Sempre rivolto al ministro delle Infrastrutture, De Luca ha poi aggiunto: "Sollecito a guardare con attenzione al tentativo, che non condivido, di centralizzare spesa e interventi. Una scelta suicida per quanto riguarda il Pnrr. Con la centralizzazione statale andremmo a sbattere contro un muro di cemento armato, è il contrario di quello che serve per modernizzare l’Italia" . E di rimando Salvini: "Mi fa piacere che De Luca abbia scoperto l’autonomia... su questo la Lega si impegna da trent'anni" .

Gli investimenti nel settore trasporti

Parlando degli investimenti nel settore trasporti, Salvini ha lanciato un'altra frecciata a De Luca a proposito della Circumvesuviana, la linea ferroviaria che collega Napoli ai comuni vesuviani e alla Penisola sorrentina, spesso al centro di polemiche per guasti e disagi. "È fondamentale avere attenzione per l'alta velocità - dice Salvini - ma sono a anche a disposizione degli enti locali perché chi usa il treno tutti i giorni, penso alla Circum, possa viaggiare in maniera degna. Mettiamo miliardi sull'altra velocità, ma anche i pendolari devono essere messi in condizione di viaggiare come il 2023 richiede" .

Quella tra Telese e Vitulano, in territorio sannita, è considerata la tratta più difficile della linea AV Napoli-Bari, sette chilometri di gallerie su trenta di tracciato costellato di viadotti e ponti. L'opera, da programma, dovrebbe essere ultimata nel 2027 ma già nel corso del 2024 sarà possibile accorciare i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari in treno passando a due ore e quaranta dalle attuali quattro.

Al termine della cerimonia, quando i giornalisti gli hanno riportato le parole di Salvini sull'autonomia, De Luca si è lasciato andare a un sorriso ironico. "Dice che sono un autonomista a giorni alterni? Speriamo che lui capiti qui nei giorni giusti".