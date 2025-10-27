Debora Massari, chi è il nuovo assessore al Turismo di Regione Lombardia

Debora Massari è il nuovo volto della squadra di Attilio Fontana. L’imprenditrice, figlia di Iginio Massari, è stata nominata assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia. "Quando arriva una fiducia così grande, credo che la risposta più giusta sia mettersi a disposizione" le sue parole al Giornale di Brescia: "Posso dire che uno dei miei impegni sarà quello di girare il più possibile il territorio, ascoltando gli amministratori e la gente".

Nominata in quota FdI, Debora Massari ha confermato di aver rimesso le deleghe operative nell'azienda guidata dal padre Iginio ed è pronta a vivere questa nuova avventura: "Non è un percorso che ho costruito io. Con l'onorevole Calovini, che per me e la mia famiglia è prima di tutto un amico, abbiamo spesso un po’ scherzato sulla possibilità di un mio avvicinamento alla politica attiva. Poi, nei giorni scorsi ho ricevuto la proposta che ho vissuto come una responsabilità più che come un traguardo personale". Il neo assessore ha evidenziato "di conoscere da tempo Giorgia Meloni e di stimarla per quanto sta facendo per l'Italia”.

Chi è Debora Massari

Dopo la maturità scientifica, Debora Massari si è laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari con una tesi sperimentale sui lievitati. L'ingresso nell’azienda di famiglia risale al 2000: dopo aver creato l’e-commerce, attivato i canali social e sviluppato il brand Iginio Massari, si è occupata di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, promuovendo il Made in Italy. Testimonial della Provincia di Brescia per merito notorio, Debora Massari nel 2019 è diventata Maestro Pasticcere, entrando nella prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani.

Come evidenziato in precedenza, prima dell'incarico in Regione Lombardia, era membro del Consiglio di Amministrazione della Iginio Massari S.r.l.

Insieme al padre Iginio è stata protagonista di esposizioni tecniche, simposi, pubblicazioni e trasmissioni televisive, sia generaliste che di settore. In passato è stata anche docente presso la 24 Ore Business School. È molto attiva sui social network: solo su Instagram vanta oltre 700 mila follower.