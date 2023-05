Il declino delle "roccaforti rosse": il centrodestra si prende anche le città di sinistra

Analizzando i “numeri” delle ultime elezioni amministrative in Italia emerge un quadro chiaro e inequivocabile: il centrodestra avanza dovunque, mentre la sinistra arretra inesorabilmente, anche nei territori solitamente “amici”. Il risultato in gran parte degli 800 Comuni dove si è votato è impietoso, soprattutto nei confronti del Pd del nuovo segretario Elly Schlein, diventata il bersaglio anche dei suoi stessi alleati. Seppure si trattava di una tornata elettorale locale, il dato risulta essere interessante anche a livello nazionale, viste le proporzioni del voto.

I dati

Nei Comuni con oltre 15mila abitanti c’è stata una forte crescita del centrodestra che ha conquistato ben 40 città (10 in più rispetto alla precedente tornata elettorale). Di queste, figurano 8 capoluoghi. Discorso inverso, invece, per il centrosinistra che si è imposto in 22 Comuni (8 in meno rispetto al passato), perdendo 2 capoluoghi. Alla Schlein viene attribuita la colpa di non aver lavorato abbastanza per realizzare quel “campo largo” con il Movimento 5 Stelle. Ma, in realtà, l’erosione del Pd parte da lontano ed è stata acuita dalla crisi dei partiti, oltre che dalla mancanza di una leadership solida.

Le ex “zone rosse”

La sinistra sta pagando la mancanza di proposte concrete ed efficaci. La dimostrazione pratica è il crollo delle storiche “zone rosse”, ovvero quelle regioni dove le scelte degli elettori erano orientate a favore, in particolare, dell’ex Pci. Ora, il centrodestra riesce con facilità a vincere in Umbria e nelle Marche e avanza prepotentemente in Toscana e in Emilia Romagna. Tra gli ultimi risultati clamorosi c’è il caso Ancona. Dove aveva sempre governato il centrosinistra, si è adesso affermato il candidato di Forza Italia Daniele Silvetti. Il Pd, quando è riuscito a vincere, come nel caso di Vicenza, lo ha fatto solamente perché sostenuto dalle forze più moderate.

Il piano del centrodestra