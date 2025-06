Decreto Sicurezza, case occupate, truffe, cannabis: ecco cosa cambia

Il Decreto Sicurezza è stato approvato in via definitiva dal Senato e ora manca solamente la promulgazione del Quirinale per diventare effettiva. Le opposizioni sono salite sulle barricate anche nella seduta odierna, facendo ostruzionismo e scimmiottando i manifestanti che bloccano le strade. Non sono mancati momenti di tensione con urla e strepiti durante gli interventi della maggioranza a in diverse occasioni i commessi di Palazzo Madama sono dovuti intervenire per evitare i contatti tra i senatori. Nonostante le accuse delle opposizioni, che gridano al "regime" e alla "deriva autoritaria", il Decreto Sicurezza introduce misure studiate per garantire la tutela di ogni cittadino.

Occupazioni abusive

Viene introdotto il reato di "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui", che prevede una procedura accelerata di sgombero. La norma stabilisce che sia punibile anche chi, al di là del concorso, cooperi all'occupazione. La pena prevista va da due a sette anni di reclusione. È un reato perseguibile su querela ma introduce la perseguibilità d'ufficio se perpetrato ai danni di incapaci per infermità o età. La stessa procedibilità è prevista se è commesso su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

Blocco stradale

Quello che le opposizioni chiamano protesta pacifica è tecnicamente un "blocco stradale" che da illecito amministrativo diventa reato penale, che prevede la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. Se viene effettuato in gruppo, le pene aumentano e arrivano alla reclusione da sei mesi a due anni. In tante occasioni si sono rischiati disordini quando i manifestanti, per lo più ambientalisti, hanno interrotto il traffico in arterie principali all'ora di punta, bloccando sia i lavoratoratori che si recavano a lavoro che persone che dovevano raggiungere gli ospedali per le cure. Per i blocchi ferroviari valgono le stesse indicazioni.

Borseggi e truffe

Viene introdotta una specificità per la "truffa aggravata" come potenziamento degli strumenti di contrasto e prevenzione delle truffe ai danni di persone anziane. Prevede l'aumento della pena detentiva da due a sei anni, e una sanzione pecuniaria da 700 a 3mila euro. Viene introdotto anche l'arresto in flagranza di reato. Inoltre, è previsto un aumento della pena fino a un terzo per il reato di danneggiamento qualora sia commesso in occasione di manifestazioni pubbliche e con violenza alla persona o con minaccia. Ma viene prevista anche una nuova circostanza aggravante comune applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità pubblica e individuale, la libertà personale e il patrimonio, che si configura se il reato è commesso all'interno o nelle immediate adiacenze di stazioni ferroviarie e metropolitane, o a bordo di convogli adibiti al trasporto passeggeri.

Filiera della canapa

Viene modificata radicalmente la legge 242 del 2016 con l'introduzione del divieto di " importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna " delle infiorescenze della canapa e di tutti i prodotti che le contengono, compresi oli, resine ed estratti. Possono essere commercializzati i semi, che per le associazioni di categoria come Coldiretti rappresentano tuttavia una parte minoritaria della filiera.

Detenute madri

Con il nuovo testo, il differimento della pena per le detenute incinte o madri di figli fino a un anno, che era previsto e obbligatorio, diventa facoltativo. Il testo prevede che la pena non sia rinviabile " ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti ". L'esecuzione della pena dovrà avere luogo negli Icam, Istituti di custodia attenuata per detenute madri, mentre è prevista la custodia cautelare in carcere nei confronti delle detenute che evadano, tentino di evadere o commettano atti tali da compromettere l'ordine pubblico. La Lega ha difeso il provvedimento come strumento di deterrenza contro le borseggiatrici.

Detenzione di materiale con finalità terroristiche

Questo è il primo articolo del decreto e introduce nuovi reati per la " detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo ", ma anche sulla preparazione e sull'uso di sostanze esplosive o tossiche per delitti nei confronti dello Stato. In questa formulazione rientrano anche bottiglie esplosive e involucri incendiari. Viene punito anche chi ne diffonde le istruzioni per la preparazione.

Forze di polizia

Con questo decreto si dà il via libera all'utilizzo delle bodycam per gli agenti in servizio per registrare le fasi operative durante i servizi di mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre, gli agenti sono ora autorizzati ad avere con sé un'arma privata quando non sono in servizio. Inoltre, può essere riconosciuto un beneficio economico per le spese legali sostenute da personale di forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, fino ad un massimo di 10 mila euro per ogni fase del dibattimento (da restituire in caso di dolo).

Sim ai migranti

Chiunque chieda l'attivazione di una nuova sim telefonica deve fornire un documento di identità in corso di validità.

È quanto prevede la norma, modificata rispetto alla sua genesi, quando chiedeva l'esibizione di un permesso di soggiorno. Gli esercizi commerciali che non rispettino la norma potranno essere sanzionati con la sanzione accessoria della chiusura dai 5 ai 30 giorni.