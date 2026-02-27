"Uno dei più grandi in Europa". Paura per il progetto del centro islamico a Venezia

Ci sarebbe in progetto la costruzione di una grande moschea, “uno dei più grandi centri islamici d'Italia e d'Europa” a Venezia. A darne notizia è una pagina Facebook “Moschea di Venezia”, e sebbene, come riferisce il Gazzettino, non ci sia ancora un progetto depositato in Comune, si sta già facendo pubblicità nella comunità islamica di questo progetto. “Attualmente siamo alla fase finale di acquisto di circa 7.840 metri quadri del terreno previsto per la moschea. Allo stesso tempo, per grazia di Allah, il disegno iniziale della moschea è già stato completato”, dicono dalla comunità. Il terreno è quello di una ex segheria abbandonata, che attualmente, come riferisce il Gazzettino, risulta essere opzionato. Sono stati per il momento versati 150mila euro, che rappresentano il 10% del valore complessivo di 1.5 milioni.

Anche in questo caso, come nel caso della moschea di Torino, non si tratta di una semplice moschea, per la quale non ci sarà comunque un minareto ma ci saranno un bar-ristorante, aule studio, un auditorium sui 300 o 400 posti e perfino un parcheggio sotterraneo. Il progetto è quello di radere al suolo le strutture della segheria: attualmente il progetto è in fase embrionale, è stato realizzato solo un render che però non è per nulla approssimativo ma è definito nei dettagli. Dietro la sua realizzazione c’è un nome molto forte dell’architettura magrebina, Alberto Miggiani, che da anni è impegnato con la comunità bengalese.

“Sarà una struttura in grado di accogliere fino a 1.500 persone. Finite le operazioni di bonifica e pulizia del terreno e dell'ex segheria, entro due mesi effettueremo tutti i rilievi sul posto perché, finora, ci siamo dovuti basare solo sulle mappe catastali. Sia chiaro, dal punto di vista urbanistico qui potrebbe sorgere anche un albergo alto fino a 45 metri, ma la zona non è evidentemente appetibile per una struttura simile”, ha spiegato al Gazzettino. Il costo della moschea si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, ma potrebbe arrivare fino a 20milioni.

“L’impatto urbanistico di una moschea qui sarebbe pesantissimo, il piano regolatore comunale parla chiaro: non c’è una destinazione per i luoghi di culto in via Giustizia.

È stato fatto un vero e proprio atto di arroganza con quel cartello raffigurante la moschea. È una mancanza di rispetto e un gesto irritante: si sono sostituiti all’amministrazione comunale”, ha dichiarato l’ex sindaco di Monfalcone, Anna Cisint.