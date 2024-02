“Zelensky usi abiti civili. E Meloni...”: l'ultimo delirio di Conte

Giuseppe Conte non si smentisce mai. Visibilmente ebbro per la vittoria della sua candidata Todde alle elezioni regionali in Sardegna, il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto a "Di Martedì" per un'intervista a tutto campo e sul dossier Ucraina la linea non è cambiata, anzi. Soffermando sul patto sulle garanzie di sicurezza firmato da Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, Giuseppi s'è permesso di ironizzare sul presidente ucraino: "Il modo migliore per aiutare lui e la popolazione ucraina è di dire a Zelensky che qualche volta può anche mettere abiti civili, nonostante il suo sia un Paese in guerra, perchè presentarsi sempre in abiti militari secondo me, anche da un punto di vista dell'immagine..." . Per fortuna non è arrivato a dare consigli sulle pochette.

Un ex presidente del Consiglio che spera di tornare a Palazzo Chigi può permettersi esternazioni simili? Può deridere il presidente di un Paese in guerra per il suo look? Non diciamo il buon gusto, ma almeno il buonsenso. Ma a Conte, considerato dalla sinistra il punto di riferimento del progressismo italiano, tutto è consentito. Anche sparate di questo tipo. Ma non è tutto. Il capo politico dei 5 Stelle ha stroncato il patto siglato da Meloni e Zelensky, invitando il primo ministro a intervenire in Parlamento "a spiegare cosa ha firmato a Kiev, impegnando l'Italia per i prossimi dieci anni": "Perchè un presidente del Consiglio non può, con la scusa che si tratta di un accordo, politico prendere accordi decennali con un Paese straniero, qualunque esso sia, e non venire in Parlamento a riferire" .