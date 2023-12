Delmastro: "Spezzare le reni al correntismo dei giudici". E i dem gridano al fascismo

Un vecchio adagio recita così: "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito" . Saggezza popolare e spicciola che ben si confà al Partito democratico, in fibrillazione da ieri sera per un nonnulla. Succede, infatti, che, anziché concentrarsi sul pessimo stato di salute della magistratura, le truppe di Elly Schlein (e i pentastellati al seguito) perdano tempo a inseguire mozioni di censura e a pretendere dal premier Giorgia Meloni la revoca di deleghe. Il tutto per una frase che, a loro dire, prefigura "nostalgico autoritarismo" , se non addirittura "la sostanza dell'aspirante sovversivo" . In poche parole l'ombra del Ventennio (ancora!) al governo.

La polemica puzza di déjà-vu. Sia per il condannato al patibolo, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che nei giorni scorsi ha subito il linciaggio dopo il rinvio a giudizio sul caso Cospito, sia per il tema, il trito e ritrito allarme fascismo. È bastato che Delmastro citasse Benito Mussolini che, apriti cielo, il plotone di esecuzione imbracciasse i fucili per sparare. A salve, ovviamente, perché, se poi si va ad ascoltare bene il contenuto del tanto criticato discorso del sottosegretario alla Giustizia, di nostalgie per il Ventennio che fu non c'è alcunché. Ieri sera, durante un evento organizzato da Fratelli d'Italia ad Aosta, Delmastro ha rimarcato l'importanza della riforma del Csm che "prevede di 'spezzare le reni' al correntismo cancerogeno che lede anche l'onorabilità della magistratura" . Per dirla in altri termini, ma sempre con le parole del deputato piemontese, è necessario "intervenire in maniera radicale con meccanismi di sorteggio" per evitare di "assistere al triste spettacolo" denunciato da Luca Palamara nel libro "Il sistema". In questo senso, dunque, lo "spezzare le reni", non certo un richiamo al Duce o al fascismo.