"Dice che il referendum...". La Meloni irride così la Schlein

Un sorriso che vale più di mille parole. Giorgia Meloni ha scelto l’ironia per rispondere alle sparate della sinistra sull'esito del referendum. Sì, perché l’affluenza flop non ha fermato le dichiarazioni sensazionaliste di Pd & Co., con la segretaria dem Elly Schlein in prima fila. Ed ecco l’elegante stilettata del presidente del Consiglio.

La Meloni ha postato sui suoi profili social un selfie in cui sorride, con le bandiere sullo sfondo, accompagnato da una frase che non ha bisogno di interpretazione: “Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo Governo…”. Il riferimento è all’intervista rilasciata dall’ex vice di Bonaccini ai microfoni di Repubblica, in cui afferma che i 14 milioni di voti al referendum – no compresi – e la piazza per Gaza hanno rifilato un “no” all’esecutivo. Dichiarazioni incredibili, ma in linea con la gestione della sconfitta da parte della sinistra.

L’ironia della Meloni ha scatenato la reazione della Schlein. "La coerenza, questa sconosciuta" il commento con cui riposta un altro commento che la stessa Meloni aveva scritto nel 2016 sulla necessità di rispettare chi si era recato alle urne e che recitava così: “Il premier abbia la decenza di rispettare chi si è recato oggi alle urne perchè sono sempre più italiani rispetto a quelli che hanno votato lui per andare a Palazzo Chigi. Il governo ha fatto di tutto per favorire l'astensionismo e non far raggiungere il quorum”.

Non è il primo botta e risposta social tra leader. Nell’autunno del 2024 il primo ministro pubblicò sui suoi profili il testo della richiesta del Pd all’Ue di una procedura di infrazione contro l’Italia.

“Scandaloso” il j’accuse del capo del governo. Questa, invece, la replica della dem: "Quindi è colpa del Pd se i giudici hanno deciso che non rispettate le leggi?”.