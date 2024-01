Sanità, il faccia a faccia in Aula. Meloni asfalta Schlein: "Ci chiedete di risolvere problemi creati da voi"

Oltre che con Giuseppe Conte, anche il botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein diventa particolarmente acceso all'interno dell'Aula della Camera dei Deputati durante il Question Time del presidente del Consiglio. L'interpellanza del Partito democratico - l'ultima in ordine cronologico a Montecitorio - sollecitava al governo richieste di iniziative volte ad abolire il tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario, nell’ottica della salvaguardia dei principi di universalità, eguaglianza ed equità del Sistema sanitario nazionale. " Mancano 30mila medici almeno e 70mila infermieri, mentre altri continuano a fuggire verso il privato. Come pensate di abbattere le liste di attesa? ", chiede la segretaria dem alla premier a cui consiglia di togliere il blocco alle assunzioni nella sanità previsto dalla " norma obsoleta ferma al 2009 ".

" Considero un implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni in cui siete stati al governo ", ha ironizzato la premier nell'incipit della sua risposta. " Grazie per fidarvi di questo governo ". " Il tetto alla spesa per il personale sanitario è stato introdotto nel 2009, questo ha portato al devastante fenomeno dei gettonisti - ribadisce Meloni -. Il ministro Schillaci ha riscontrato irregolarità incredibile sui gettonisti, siamo intervenuti con un decreto che punta progressivamente ad azzerare questa situazione. E non ci siamo tirati indietro neanche sulla carenza di personale, e sul superamento del tetto di spesa: per noi assicurare il diritto alla salute dei cittadini è una priorità, e lo abbiamo dimostrato portando i fondi al più alto livello di sempre ", ha risposto la premier Meloni. Il superamento del tetto di spesa, ha aggiunto Meloni, " è un obiettivo che abbiamo e che contiamo di raggiungere quanto prima, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica ".