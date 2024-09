Difesa, il generale Portolano nominato nuovo capo di Stato maggiore

Ascolta ora 00:00 00:00

Su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del generale Luciano Antonio Portolano a nuovo capo di Stato maggiore della Difesa. A partire dal prossimo 4 ottobre, il militare prenderà il posto dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, designato quale chairman del Comitato militare della Nato dal prossimo gennaio e che assumerà anche l'incarico di consigliere del ministro della Difesa per le relazioni con la Nato.

Portolano ha iniziato la sua lunga carriera frequentando il 161esimo Corso dell'Accademia Militare di Modena e, successivamente, numerosi altri corsi in Italia e all'estero. Dopo la laurea in Scienze strategiche a Torino, il master in Gestione integrata e sviluppo delle risorse umane e di secondo livello in Scienze strategiche, il generale Portolano ha partecipato a diverse operazioni e missioni che hanno visto le Forze Armate italiane contribuire alla stabilità, alla sicurezza e alla pace internazionali, e a proteggere e tutelare gli interessi vitali e strategici nazionali.

Tra il 1990 e il 1991, l'allora capitano Portolano prese parte alla missione Unimog tra Iran e Iraq, con l'obiettivo di monitorare la zona cuscinetto e il rispetto del cessare il fuoco. Sempre nel 1991 venne trasferito dall'Onu al confine tra Iraq e Kuwait per la missione Unikom, per monitorare la zona demilitarizzata. Alla fine degli anni Novanta prese parte con il grado di tenente colonnello in qualità di comandante del 67esimo battaglione bersaglieri alle operazioni Nato "Joint Guarantor" in Macedonia e all'operazione "Joint Guardian" in Kosovo. Poi, nel 2003, fu al comando del 18esimo reggimento bersaglieri per l'Operazione "Antica Babilonia 1", in Iraq, nuovamente al comando delle Early Entry Forces del dispositivo nazionale.

Tra gli incarichi più recenti, tra il 2011 e il 2012 è stato inviato in Afghanistan con la Grande Unità per assumere la guida del Comando multinazionale Rc-w (Regional Command - West) nell'ambito dell'operazione Nato-Isaf. Poi nel 2014 la nomina a Head of Mission e Force Commander della missione Unifil in Libano. E ancora gli incarichi di Chief of Staff e di Head of the European Union Command Element del Comando Alleato Interforze e Multinazionale di Lago Patria (Joint Force Command Naples), ricoperti dal 2016 al 2019. Dal 9 ottobre 2021, il generale Portolano è nominato quale segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti.

"Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al generale Luciano Antonio Portolano per la sua nomina a nuovo capo di Stato maggiore della Difesa" , le parole del premier

"Sono certa che le sue straordinarie qualità professionali e umane, unite alla sua esperienza e competenza, gli consentiranno di ricoprire nel miglior modo un incarico così delicato e complesso"