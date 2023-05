"Dio ha visto i ragazzi con la vernice, e ci ha pensato lui". Occhetto choc sull'Emilia-Romagna

Sono dichiarazioni choc quelle del senatore Achille Occhetto, rappresentante storico della sinistra, nel corso dell'ultima puntata di In Onda, il talk show di La7 del weekend. Ospite della trasmissione, Occhetto ha commentato il dramma che in questi giorni sta attraversando l'Emilia-Romangna, devastata da un'ondata di maltempo senza precedenti. Le esternazioni dell'ex senatore, però, hanno fatto calare e il gelo, e non mancheranno di scatenare accese polemiche.

L'alluvione? Così si ascoltano i ragazzi con la vernice

Pare impossibile, eppure in queste ore di preoccupazione e tragedia, con vite e sogni distrutti, e tanta paura per le frane, c'è chi riesce a collegare l'ideologia ambientalista agli eventi che hanno travolto l'Emilia-Romagna. " Quella tragedia è stato Dio che ha visto i ragazzi con la vernice inascoltati ", ha dichiarato Occhetto, lasciando senza parole il segretario del Pd Elly Schlein, a sua volta ospite della trasmissione, e i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio.

In questo modo, dunque, Achille Occhetto avrebbe spiegato l'incubo che sta vivendo la popolazione dell'Emilia-Romagna. Occhetto, insomma, è schierato dalla parte degli ecovandali, tanto da citare il dramma di questi giorni per perorare la loro causa. E, ancora, ripropone gli stessi argomenti sul cambiamento climatico, e sulla necessità di agire per tutelare l'ambiente. Difficile, però, accettare le sue dichiarazioni come semplice "provocazione". Su certe questioni, forse, certe provocazioni andrebbero evitate.

"Forse non ce ne rendiamo conto", ha attaccato Occhetto, "il problema riguarda l'umanità intera. Va bene parlare della cementificazione, ma non si svii l'attenzione dal problema centrale. Ci troviamo di fronte a un messaggio che ci manda il Signore, e io non sono credente. E il Signore, che vedeva questi giovani che si arrabattavano a verniciare i muri per far capire alla gente che cosa succedeva. E non succedeva niente. E allora il Signore ha detto: 'Ma poveri ragazzi, adesso ve lo faccio vedere io!' E abbiamo visto il Dio della Bibbia intervenire. Invece delle cavallette, lui in 3 giorni ha mandato la pioggia di 6 mesi. E il disastro è stato molto più grande della vernice" , ha concluso.

Silenzio in studio. Alla fine è stato Parenzo a intervenire: "Sentire uno storico ateo come lei, citare un episodio biblico...".