Alla direzione nazionale di FdI il partito è coeso. Santanchè: "Avanti uniti"

Daniela Santanchè alla direzione nazionale di FdI a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

La direzione nazionale di Fratelli d'Italia si è riunita a Roma e prevede un intervento conclusivo di Arianna Meloni, oltre alla partecipazione di diversi esponenti di governo. Tra loro anche Daniela Santanchè, al centro dell'attenzione per il rinvio a giudizio nel caso Visibilia e sotto pressione da più parti per le dimissioni. Proprio il ministro del Turismo durante l'incontro ha postato sui social uno scatto insieme a Giovanni Donzelli, Tommaso Foti e Guido Castelli, accompagnandola con una didascalia piuttosto chiara: " Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Continueremo a lavorare uniti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi ".

Santanchè è entrata all'interno dell'edificio in piazza di Spagna schivando i giornalisti che le domandavano aggiornamenti sulla sua situazione. Il ministro ha preferito non concedersi alla stampa in quel preciso frangente ed entrare direttamente alla direzione nazionale. La stessa domanda relativa alla posizione del ministro è stata posta anche ad altri esponenti della direzione di Fratelli d'Italia ma la posizione è unanime e dal partito su Daniela Santanché non ci sono pressioni. " La fiducia la esprime il Parlamento, la fiducia di Fratelli d'Italia per il lavoro di Santanchè non è mai venuta meno ", ha dichiarato Giovanni Donzelli.

La direzione nazionale ha ben altri temi all'ordine del giorno di effettiva rilevanza politica. Promo fra tutti, la discussione sui primi due anni di governo Meloni e altri temi come la sicurezza delle forze di polizia, azione di Fdi e governo al Sud. In platea sono presenti il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, capo delegazione al governo e il ministro della Difesa Guido Crosetto. E poi, il ministro del Lavoro Elvira Calderone e quello delle delle Politiche Ue Tommaso Foti. Avvistati anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e Nello Musumeci, responsabile della Protezione civile. Presente anche il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

ottimo

i risultati del governo sono assolutamente soddisfacenti

solidarietà alla Meloni e gli altri ministri è una solidarietà vera e non di circostanza

Foti, fermandosi con la stampa, ha dichiarato che lo stato di salute del partito è "", "" e da parte del partito la "".