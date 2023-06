"Si fa vedere solo sui social...". Schlein nel mirino della base Pd

Dopo nemmeno tre mesi dal suo insediamento ufficiale al Nazareno, la pentola all'interno del Partito Democratico dell'Emilia Romagna comincia veramente a bollire in direzione Elly Schlein. La sconfitta alle primarie per la segreteria nazionale dello scorso 26 febbraio non è stata ancora per niente digerita all'interno della corrente che fa capo a Stefano Bonaccini e adesso qualcuno sta prendendo a pretesto la fresca scoppola alle elezioni amministrative ha aumentato i dissapori della base dem nei confronti dell'ex europarlamentare. Le critiche, raccolta in qualche retroscena ben informato pubblicato dal Corriere della Sera, riguardano soprattutto i rapporti personali e politici.

" Si fa trovare molto poco, bisogna sempre inseguirla e per sapere qual è la linea del partito dobbiamo solo guardare i social e aspettare un segnale ", confidano dal Pd emiliano-romagnolo. Proprio quella regione che ha regalato a Schlein un successo personale di preferenze nel gennaio 2020 (e la successiva vicepresidenza) è probabilmente l'ultimo avamposto dove esiste un minimo di struttura e di organizzazione. E, a quanto pare, il modo con cui la segretaria intende la comunicazione interna non va a incrociare le esigenze di un partito che ha più che mai bisogno di certezze e di stabilità.

Identità, candidature, alleanza: le sfide future della Schlein

Per il momento, tuttavia, le uniche sicurezze che sono state certificate in questi 100 cento giorni di "regno schleiniano" sono le debacle elettorali a cui è andata a imbattersi il Pd: prima il Friuli Venezia Giulia e poi le recenti comunali, con tanto di Caporetto anche nella roccaforte rossa di Ancona. Nonostante queste batoste, Bonaccini mantiene ancora buoni rapporti con la segretaria dem: sicuramente migliori rispetto ai fedelissimi del governatore che ancora non hanno digerito lo smacco delle primarie e che ora la aspettano al varco. Anche perché ci sono tante partite aperte: le candidature delle Europee per il 2024, le sfide amministrative a Modena, Forlì, Cesena, Ferrara e Reggio Emilia sempre il prossimo anno, per non parlare della partita delle Regionali nel 2025 che è ancora tutta da scrivere in attesa di capire se Bonaccini potrà per legge candidarsi a un terzo.