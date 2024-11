Domenica ecologica a Roma: stop alle auto in strada. Cittadini furibondi con Gualtieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti a piedi a Roma. Dopo aver fatto i conti con il venerdì nero a causa degli scioperi dei trasporti che hanno paralizzato l'Italia, oggi i cittadini della Capitale si trovano ancora una volta in una situazione di disagio. Ovviamente in nome della tutela dell'ambiente, tema che appassiona tanto la sinistra che evidentemente non tiene conto delle esigenze di chi vive in città. Oggi scatta la domenica ecologica, la prima delle cinque, con il relativo blocco della circolazione per i veicoli a motore (salvo qualche eccezione). E sui social è esplosa l'ira degli abitanti contro il sindaco Gualtieri.

Lo stop al traffico all'interno della Fascia Verde è in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e riprenderà il tardo pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30. Sono previste delle deroghe per consentire ad alcune categorie di auto di transitare liberamente, tra cui le vetture ibride ed elettriche, autoveicoli a Gpl o metano e a benzina Euro 6.

L'obiettivo della trovata della domenica ecologica? Prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico, sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie da mettere in pratica per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Così - dopo il "sabato blu", la giornata dedicata al camminare - è stato fissato un programma di eventi per coinvolgere la cittadinanza su questi temi, con momenti di intrattenimento per ogni fascia d'età.

Il tentativo di edulcorare la genialata green però non è bastato per placare la rabbia dei romani, che in particolar modo hanno messo nel mirino Roberto Gualtieri: il sindaco da tempo è aspramente criticato per i forti disagi che ormai ogni giorno subiscono pendolari e turisti, alimentando il sospetto che la Capitale non sia ancora pronta a gestire in maniera adeguata un evento di grande portata come il Giubileo.

Sui social si moltiplicano commenti al veleno nei confronti di Gualtieri: " Hai reso questa città e periferia un disastro "; " Il peggior sindaco della storia "; " Stia a casa lui così fa meno danni e scempi per Roma ".

Questi provvedimenti ecologici non servono a una beata mazza

È una carnevalata

A oggi le politiche green sono state fallimentari, in tutti i settori

Creano disagi su disagi, il problema è che bus e metro non sono efficienti e i tempi di attesa sono alti

Una buffonata senza precedenti. Chi lavora la domenica e potrebbe coprire una distanza di 10 chilometri in 30 minuti ora deve ricorrere agli efficientissimi mezzi pubblici triplicando il tempo

Ma oltre per il primo cittadino piovono considerazioni al veleno anche per la domenica ecologica e, più in generale, per le idee della sinistra con l'ossessione dell'ambiente.