Dpcm e decreti legge, ma la sinistra si ricorda della Costituzione solo ora

Dopo anni di silenzi e assensi la sinistra riscopre la Costituzione italiana come perno centrale su cui puntare l'ultima battaglia e muovere un atto d'accusa nei confronti del centrodestra. L'ipocrisia del fronte rosso è venuta a galla in occasione del dl contro i rave party abusivi, su cui il governo ha messo la fiducia alla Camera e che serà votata domani pomeriggio a partire dalle ore 17:25. L'Aula di Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità al decreto legge.

Le opposizioni frignano

Per Toni Ricciardi, deputato del Partito democratico, il dl anti-rave rappresenta uno dei primi passi dell'esecutivo che a suo giudizio non è coerente con le priorità degli italiani. Lo ha bollato come una " frittura mista " e un " obbrobrio giuridico ", bocciando dunque un decreto emanato " esclusivamente per ragioni propagandistiche e identitarie che dimostra un'assenza completa e totale di un'idea qualsiasi di come governare questo Paese ".

Enrico Costa del Terzo Polo ha definito il decreto un " fritto misto, in cui sono state inserite le urgenze segnalate dagli uffici legislativi dei ministeri ". Il testo tratta norme anche sul green pass e sull'ergastolo ostativo: ciò che viene contestato è l'introduzione della norma penale per decreto. Per Riccardo Magi di +Europa è un " bel minestrone indigesto ".

"La sinistra riscopre l'articolo 77"

Il Pd da dove ha rispolverato questa verve? Aveva messo nel cassetto questo spirito da combattente. A rinfacciare il solito doppiopesismo della sinistra è stato Pietro Pittalis: il deputato di Forza Italia ha annotato che le questioni pregiudiziali poste dalle opposizioni " hanno un indubbio pregio, che è quello di avere come d'incanto riscoperto l'esistenza dell'articolo 77 della Costituzione, ovvero che per i decreti legge sono previsti i requisiti di necessità e urgenza ".

L'articolo 77 afferma che il governo adotta " in casi straordinari di necessità e d'urgenza " provvedimenti provvisori con forza di legge. A tal proposito l'esponente azzurro ha affermato che " è facile vedere la pagliuzza nell'occhio altrui e non la trave nel proprio ". Il riferimento è a quanto accaduto nel corso della scorsa legislatura, quando i governi capitanati dall'ex presidente Giuseppe Conte " si sono distinti per un uso sistematico della decretazione d'urgenza ".

Pittalis, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, ha rivendicato il provvedimento che contrasta i rave party illegali. La misura riguarda la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene negli eventi e a quelle sulle sostanze stupefacenti. Sono state accolte le istanze dei forzisti, che avevano chiesto di far configurare il reato solo in presenza di una manifestazione con musica e spaccio.