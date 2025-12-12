"Governo fascista e istituti da occupare". Spunta un altro incontro di Albanese nelle scuole

La presenza di Francesca Albanese nelle scuole ha scatenato molte polemiche soprattutto per il momento storico attuale. La relatrice speciale per i territori occupati della Palestina è stata coinvolta dalla rete "Docenti per Gaza" in una serie di incontri (o webinar) che sono stati poi forniti alle scuole medie e superiori del territorio italiano e dopo il caso delle scuole di Pisa e di Massa è scoppiato anche quello di Pontedera. La relatrice speciale è stata protagonista di un incontro presso un liceo della città toscana scatenando le polemiche politiche perché, ancora una volta, quello di Albanese è stato un incontro senza contraddittorio, un dialogo con studenti allineati ma senza una voce critica.

" Quanto avvenuto in oltre 150 istituti italiani desta forte preoccupazione: la partecipazione degli studenti alla videoconferenza organizzata dal gruppo Docenti per Gaza si è svolta senza alcun contraddittorio e in un contesto che ha assunto connotazioni chiaramente politiche. La scuola non può diventare un luogo di propaganda ", hanno dichiarato Matteo Bagnoli e Christian Nannipieri, esponenti locali di Fratelli d'Italia. " Nel corso della conferenza Albanese ha ripetuto i suoi soliti mantra, sostenendo che il Governo Meloni sia composto da fascisti e complice di un genocidio, accusando Leonardo di essere una azienda criminale e arrivando persino a incitare gli studenti ad occupare le scuole, di fatto, incitando dei minorenni a commettere reati sanzionati dal codice penale ", hanno aggiunto i due esponenti di Fratelli d'Italia. Anche in questo caso, si sta procedento con un'interrogazione a livello locale presso il Consiglio comunale ma la segnalazione sulla scuola di Pontedera si aggiunge a quella degli altri istituti per comporre un'interrogazione parlamentare entro breve.

In Toscana, Albanese sembra aver trovato la propria roccaforte di azione ma questa è anche la regione più spaccata sulla sua figura, perché il sindaco di Firenze Sara Furnaro, ha dato il suo parare fermamente negativo alla concessione della cittadinanza onoraria alla relatrice e non sarebbe d'accordo nemmeno nell'ospitare l'evento con la relatrice all'interno del Palazzo Civico, che però è passato con una mozione di maggioranza.

Il Partito democratico sul tema è diviso e gli eventi nelle scuole di Albanese non fanno altro che complicare una situazione che, di per sé, è spinosa. A Vicchio il sindaco, con posizioni contrastanti rispetto al Pd, ha concesso la cittadinanza ad Albanese e issato la bandiera palestinese sull'albero di Natale.