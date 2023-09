"Ecco perché la Meloni ha ragione sull'immigrazione"

“Mi dispiace che la Meloni venga attaccata sull’immigrazione”. Khalid Chaouki, ex deputato del Pd di origini marocchine, condivide e apprezza l’appello che il presidente del Consiglio ha rivolto oggi ai migranti mentre era in visita a Lampedusa insieme al presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen.

Il presidente del Consiglio, dunque, secondo lei, ha adottato un giusto approccio verso il tema dell’immigrazione?

“Meloni ha fatto la cosa giusta dicendo la verità a chi tenta la traversata dalla Tunisia e Africa in generale. L’immigrazione incontrollata creerà ancora maggiori tensioni sociali anche a danno degli immigrati già integrati. È ipocrita non ammettere che siamo di fronte ad un esodo e che milioni di africani sono pronti ad approdare in Europa sfruttando la fragilità della Tunisia e della Libia e utilizzando l’Italia come paese d’ingresso”.

Ritiene che gli altri Paesi dell’Unione Europea abbiano lasciata sola l’Italia?

“I singoli Paesi europei a partire dalla Francia pensano al loro interesse nazionale. Cercano di destabilizzare le nostre relazioni in particolare nei Paesi del Sahel e lavorano per sabotare le nostre iniziative per la pacificazione e stabilizzazione in Libia, Niger e Mali”.

Anche la Francia, Paese con un lungo e importante passato da potenza coloniale, ha le sue responsabilità?

“Il video di Meloni contro Macron in campagna elettorale è stato tra i più applaudito da milioni di africani perché vero e coraggioso. La sua franchezza le darà maggiore credibilità con la proposta del piano Mattei e questo certamente spaventa i nostri naturali competitor francesi. La Libia ne è un esempio”.

Tra il ritorno della missione Mare Nostrum proposto dalla Schlein e il "blocco navale" ipotizzato dalla Meloni che cosa sceglie e perché?

“Serve una forza navale europea che cooperi con le guardie costiere di Libia e Tunisia per coordinare i salvataggi e verificare nei Paesi di partenza chi ha realmente diritto all’asilo in Europa”.

Rispetto a quando lei era deputato del PD sembra aver cambiato decisamente idea in materia di immigrazione. È così? E, se sì, perché?

“Sono passati 5 anni ed effettivamente le mie belle illusioni in gran parte sono svanite sia per come l'Italia sia stata tradita dall'Europa e anche dai governi socialisti, sia perché questo flusso incontrollato di migranti rischia di far saltare la coesione sociale nel nostro Paese e danneggiare anche i milioni di immigrati ormai integrati nella nostra società”.