Elezioni amministrative, si vota in 894 Comuni: seggi aperti dalle 7 alle 23

Urne aperte in tutta Italia per la tornata delle elezioni amministrative che coinvolge 894 Comuni. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Tra i Comuni al voto, 121 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, inclusi 18 capoluoghi, mentre 773 sono i Comuni sotto la soglia dei 15mila residenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Elezioni amministrative: quando si vota

Dalle 7 di questa mattina gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci, giunte e consigli comunali: si voterà fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, quando inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio.

Il meccanismo di voto

Nei centri sopra i 15mila abitanti gli elettori possono scegliere sia il candidato sindaco sia una lista collegata, oppure optare per il voto disgiunto, indicando un candidato sindaco e una lista appartenente a un’altra coalizione. Resta inoltre possibile votare soltanto il sindaco o una delle liste che lo sostengono.

Diverso il meccanismo nei Comuni più piccoli, dove ogni candidato sindaco è sostenuto da una sola lista e non è consentito il voto disgiunto.

Ballottaggio il 7 e l'8 giugno

Nel caso in cui nessun

candidato ottenga la maggioranza al primo turno nei Comuni sopra i 15mila abitanti, si tornerà alle urne per il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari previsti per questa prima tornata elettorale.