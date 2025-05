Comunali, al via lo spoglio. Centrosinistra avanti a Genova e Ravenna, ballottaggio a Taranto

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle ore 15 di oggi, lunedì 26 maggio, si sono chiusi i seggi in 126 comuni italiani per il primo turno delle elezioni amministrative. Dopo il Friuli Venezia Giulia ad aprile e il Trentino Alto Adige nella prima parte del mese, in questo finesettimana è toccato a tutte le altre regioni aprire le urne nei centri dove si doveva rinnovare la carica del sindaco e dei consiglieri comunali (tranne in Toscana, dove nessun comune era chiamato al voto, e in Sardegna e in Valle d'Aosta, dove le consultazioni si terranno rispettivamente l'8 giugno e il prossimo autunno). Occhi puntati, in particolare, sui quattro capoluoghi di provincia che dovranno scegliere i propri rappresentanti istituzionali: Genova - unico capoluogo di regione di questa tornata di fine maggio - Taranto, Ravenna e Matera. Tutte città la cui legislatura è terminata anticipatamente rispetto al previsto per motivi diversi. L'affluenza definitiva generale alle elezioni amministrative si attesta al 56,3%, perfettamente in linea con la tornata precedente.

Genova

Dopo l'esperienza durata quasi otto anni dell'ex sindaco Marco Bucci, nel frattempo eletto presidente della Regione Liguria lo scorso mese di ottobre, la sfida a Genova vede contrapporsi soprattutto Silvia Salis, candidata del campo larghissimo del centrosinistra, e Pietro Piciocchi, ex vicesindaco e sostenuto dal centrodestra unito. Gli exit poll di Opinio Rai danno la ex vicepresidente del Coni in vantaggio con una forchetta tra il 53 e il 57%, mentre il primo cittadino reggente veleggerebbe tra il 38 e il 42%. Alla chiusura dei seggi di lunedì 26 ha votato il 52% degli aventi diritto. Nel 2022 il dato era stato di 8 punti percentuali in meno: tre anni fa, infatti, il dato definitivo dell'affluenza era stato del 44%, ma in quell'occasione si votò solo la domenica e non anche il lunedì. Il dato dell'affluenza a Genova è sostanzialmente in linea con le ultime elezioni regionali di ottobre del 2024.

Taranto

A Taranto la campagna elettorale si è aperta tre mesi fa subito dopo la caduta, anticipata e improvvisa dell'ex sindaco Rinaldo Melucci (ex Partito Democratico poi entrato in Italia Viva, eletto nel 2022), sfiduciato a febbraio dopo la firma delle dimissioni di 17 consiglieri su 32, che hanno determinato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale e la cessazione del suo secondo mandato. Dopo una consiliatura durata meno di tre anni, ai nastri di partenza per la guida al comune pugliese ci sono adesso come possibili vincitori Piero Bitetti (centrosinistra), Luca Lazzàro (centrodestra), Francesco Tacente (profilo civico appoggiato da Udc e Lega) e Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle). Le prime rilevazioni registrate fuori dai seggi danno avanti il primo con il 37-41%, mentre potrebbe profilarsi un testa a testa tutto dentro il centrodestra tra il secondo e il terzo per accedere a un possibile ballottaggio (19-23%). Alle urne si è recato il 56,6% degli aventi diritto al voto: +4% rispetto a tre anni fa.

Ravenna

Elezioni anticipate anche a Ravenna dopo l'addio del primo cittadino Michele De Pascale, diventato a novembre governatore dell'Emilia-Romagna. Nel comune romagnolo va in scena una contesa tra un centrosinistra compatto sul nome di Alessandro Barattoni (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra) e un centrodestra che si è spaccato sui nomi di Nicola Grandi (Fratelli d'Italia e Forza Italia) e Alvaro Incisi (Lega). In questa città ha sempre storicamente governato la sinistra. E infatti i risultati, sulla carta, vanno proprio in questa indicazione: il campo largo progressista avrebbe infatti una percentuale compresa tra il 61 e il 65%, mentre il candidato di FdI e Fi si fermerebbe tra il 21,5 e il 25,5%. Affluenza del 49,5% in città: nel 2022 era stata del 54%.

Matera

Una crisi politica tutta interna al Movimento 5 Stelle ha sancito la chiusura leggermente anticipata dell'amministrazione uscente anche a Matera a seguito delle dimissioni del sindaco Domenico Bennardi, eletto nell'ottobre 2020. Il candidato grillino ci riprova e si rimette in corsa in maniera autonoma con la lista pentastellata. Di contro, trova la concorrenza del Partito Democratico e del centrosinistra tradizionale raffigurato da Roberto Cifarelli e quella del centrodestra incarnato da Antonio Nicoletti.

Per gli exit poll della Rai il rappresentante del Pd potrebbe sperare in una vittoria al primo turno (44,5%-48,5%), mentre lo sfidante della coalizione che governa l'Italia vorrebbe rinviare il risultato definitivo della sfida con i ballottaggi dell'8 e 9 giugno (31,5-35,5%). Nella Città dei Sassi il dato definitivo dell'affluenza è del 65,2% degli aventi diritto, in calo rispetto al 70,8% del 2020, quando si votò sempre su due giorni.