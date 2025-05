Chi è Silvia Salis, ex atleta e moglie del regista Fausto Brizzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Silvia Salis diventerà ufficialmente a breve la nuova sindaca di Genova. Quarant'anni da compiere il prossimo 17 settembre, l'ex atleta ritornerà stabilmente a vivere nel capoluogo ligure dopo avere fatto spesso spola con Roma negli ultimi anni per motivi sia personali sia professionali. Salis, seconda donna nella storia ad assumere questo ruolo dopo Marta Vincenzi, era la candidata a prima cittadina genovese per l'intera coalizione del campo progressista del centrosinistra: un'ammucchiata di partiti che ha visto contemporaneamente sostenere la donna da parte di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva e +Azione. Una larghissima alleanza costituita da tutte le opposizioni che ha consentito alla rappresentante di vincere le elezioni comunali locali già al primo turno contro lo sfidante più diretto, Pietro Piciocchi (ex vicesindaco appoggiato dal centrodestra unito). Ma chi è esattamente Silvia Salis?

Classe 1985 - soltanto omonima della più famosa attuale parlamentare europea arrestata in Ungheria due anni fa per presunte violenze e partecipazione ad organizzazione politica criminale - Silvia Salis è stata fino a poche settimane fa vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Cresciuta nel capoluogo ligure, in una famiglia residente nel quartiere Sturla, all'età di 8 anni comincia a praticare atletica leggera, specializandosi prima nel salto in lungo e poi, a 13 anni, realizzando un percorso da campionessa di lancio del martello (seppur senza falce), partecipando in questo ruolo a due Olimpiadi (Tokyo 2008 e Londra 2012) e vincendo dieci titoli italiani. Nei lanci dove l'allena l'ex martellista Valter Superina riesce a togliersi diverse soddisfazioni nella sua carriera, a cominciare dal 2002 con la vittoria di due medaglie ai campionati italiani allieve: l'oro agli invernali di lanci e l'argento di categoria.

Complessivamente, nella sua carriera senior da martellista, ha vinto dieci titoli italiani: 6 invernali e 4 assoluti. A queste vanno aggiunte le medaglie ai Giochi del Mediterraneo: l'oro a Pescara nel 2009 e il bronzo a Mersin nel 2013. Dopo il ritiro forzato per infortunio nel 2016, Salis è passata al ruolo di dirigente sportiva: dapprima della squadra per la quale gareggiava, le Fiamme Azzurre, per poi essere eletta nel Consiglio Federale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), prima del suo impegno istituzionale nel Coni. Nel 2023 l'attuale presidente della Liguria, Marco Bucci, l'aveva nominata "ambasciatrice di Genova nel mondo" quando lui era ancora sindaco. Per quanto riguarda la vita privata, il padre Eugenio, originario di Sorso e deceduto lo scorso mese di febbraio, era stato custode dell'impianto genovese di Villa Gentile e militante del Partito Comunista Italiano. La madre, invece, aveva lavorato come dipendente comunale.

