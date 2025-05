In questo Comune il sindaco è stato eletto a urne aperte: come è possibile

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti i candidati in corsa per questa tornata di elezioni amministrative sono con il fiato sospeso: alle 15 si concluderanno le operazioni di voto e, dopo lo spoglio, si capirà chi è riuscito a trionfare al primo turno e chi dovrà provare a strappare il successo al ballottaggio. Ma c'è chi non dovrà aspettare il primo pomeriggio per scoprire la sua sorte, visto che è già certo della propria vittoria a urne ancora aperte: si tratta di Giuseppe Candela, che può considerarsi già sindaco di Irsina, in provincia di Matera.

È tutto vero, anche se può sembrare uno scenario irrealistico. E a questo punto la domanda sorge spontanea: come è possibile decretare un nuovo primo cittadino se il voto è ancora in corso? Va considerato che Irsina rientra tra quei Comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, motivo per cui - ai fini della validità dell'elezione - era richiesto il raggiungimento del quorum di votanti del 40%. La percentuale di affluenza è stata ampiamente superata: ieri alle 23 si era recato alle urne il 53% degli aventi diritto.

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti, in cui si è presentata una sola lista, basta che almeno il 40% degli elettori abbia preso parte al voto per considerare l'elezione valida. Certo, andrà verificato che l'unica lista eletta abbia effettivamente riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti, ma - come spiega l'Adnkronos - questo è un dato che viene dato per certo.

Insomma, Candela (leader dell'unica lista presentata, "Un'altra Irsina") guiderà la città per i prossimi 5 anni. A Irsina non badano alla scaramanzia, tanto che sono già arrivate le prime congratulazioni. L'ex sindaco Nicola Massimo Morea ha esultato per i numeri raggiunti in questa tornata elettorale e, senza giri di parole, ha chiamato la vittoria di Candela: " Una emozione fortissima. Ad Irsina abbiamo già raggiunto il quorum necessario. Il lavoro di Un'altra Irsina prosegue per altri 5 anni con Giuseppe Candela sindaco e con l'intero gruppo in Consiglio comunale. Irsina ha risposto alla grandissima. Felice ed orgoglioso di far parte di una squadra di amici che ha passione, amore e voglia di lavorare per Irsina ".

Questo è il n. 1379... Grazie a tutti i cittadini di Irsina, ci state travolgendo!

Poche ore fa Candela aveva postato la foto del voto, e nella descrizione aveva lasciato intendere l'ottimismo per il raggiungimento del: "". Quel 40% è stato ampiamente superato, e ora Candela si prepara a indossare la fascia tricolore.