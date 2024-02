Sardegna, al voto uno su due. Affluenza al 52%. Al via lo spoglio

Dopo il voto tenuto nella sola giornata di ieri, questa mattina alle ore 7 è cominciato lo spoglio per decretare chi avrà vinto le elezioni regionali della Sardegna: in ballo c'è la successione a Christian Solinas come governatore dell'isola. I quattro candidati in lizza per il successo sono Paolo Truzzu (sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc Sardegna, Democrazia cristiana con Rotondi, Partito Sardo d'Azione, Riformatori Sardi, Sardegna al Centro 20Venti e Alleanza Sardegna-Partito liberale italiano), Alessandra Todde (Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos, Partito socialista italiano, Sinistra futura, Orizzonte comune, Fortza Paris, Progressista e Uniti per Alessandra Todde), Renato Soru (+Europa-Azione-Upc, Italia Viva, Partito della Rifondazione comunista - Sinistra europea, Liberu, Movimento progetto Sardegna e Vota Sardigna) e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste).

Erano 1.447.753 (709.837 uomini e 737.916 donne) i cittadini sardi chiamati al voto nelle 1.884 sezioni dell'isola ripartite nei 377 comuni. I dati definitivi provenienti dall'affluenza alle urne dopo le ore 22 di domenica 25 febbraio hanno detto che, in occasione dell'elezione del presidente e dei consiglieri della Regione Sardegna, si è recato ai seggi elettorali il 52,3% degli aventi diritto, contro il 53,7% di cinque anni fa alla stessa ora. In termini assoluti hanno deposto le schede nelle urne 757.175 elettori. Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 774.031 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (52,8%). A Cagliari città ha votato il 55,32%, un dato in calo rispetto al 58,93% di cinque anni fa. Non sono stati previsti exit pool in questa occasione: una cautela presa visto il precedente del 2019, quando le dichiarazioni degli elettori ai seggi indicarono fermamente un testa a testa tra Solinas e Zedda. Un quadro che si rivelò completamente opposto allo spoglio e che scatenò le polemiche, soprattutto contro i sondaggisti e la Rai che commissionò il sondaggio.