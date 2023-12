Elon Musk ha confermato: è il mister X ospite ad Atreju

Il premier inglese Rishi Sunak, molto probabilmente, sarà ospite ad Atreju, ma no. Non è lui il fantomatico mister X. L’ospite misterioso della kermesse politica di Fratelli d’Italia è proprio il patron di X, Elon Musk.

Il miliardario americano che ha acquistato Twitter trasformandolo in X, sarà intervistato sabato mattina da Nicola Porro. La conferma è arrivata dallo stesso Musk che ha risposto con un semplice "yes" a chi gli chiedeva se fosse vero che aveva accettato l'invito del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, dal canto suo, ha pubblicato sul profilo di Atreju una citazione latina: "Sic itur ad astra", cioè "così si sale alle stelle" che accompagnava la foto del noto fondatore di Tesla. Anche Andrea Stroppa, data analysis e "Tesla shareholder. supporter/investor", aveva già annunciato: "Elon Musk ha accettato l'invito del presidente Giorgia Meloni e sarà ospite all'evento Atreju che si svolgerà questo sabato a Roma", chiedendo di non mancare perché è un evento gratuito ed è "un'occasione unica".

Vengono, dunque, smentite le primissime indiscrezioni che volevano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presente tramite videoconferenza o in presenza nella splendida cornice dei giardini di Castel Sant’Angelo. Non saranno presenti (salvo sorprese) né il presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, né il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, entrambe esponenti del Ppe.

Il feeling con Musk ha prevalso nella scelta del grande ospite internazionale. L'imprenditore americano, infatti, nello scorso giugno, aveva incontrato il premier Meloni a Palazzo Chigi. L'intelligenza artificiale e la natalità erano stati i principali temi trattati nell’arco di un’ora e mezza di incontro. Contestualmente, in quell’occasione, Musk aveva incontrato anche il vicepremier Antonio Tajani per un tavolo su cybersecurity, intelligenza artificiale e spazio. A ottobre, poi, quando la Meloni annunciò sui social la separazione dal compagno Andrea Giambruno, ci fu il 'mi piace' anche di Musk. Intanto, dopo la polemica per la presenza del leader di Vox, Santiago Abascal, ne scoppia un’altra sul servizio che il Tg1 ha dedicato ad Atreju. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del partito, ha accusato il telegiornale della rete ammiraglia Rai di fare "uno spottone" a Meloni e di "confondere la propaganda con l'informazione" raggiungendo ormai "un punto di non ritorno". E ancora: "Hanno cancellato il pluralismo e vorrebbero impedirci di esprimere il nostro punto di vista. Lo ripetiamo ancora una volta: la Rai non è cosa vostra”.