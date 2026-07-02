Da Emma Bonino a Giuseppe Conte, ecco tutti i politici che hanno parlato della loro malattia

Per decenni la salute dei politici è rimasta confinata nella sfera privata. Una diagnosi importante, un ricovero improvviso, un intervento chirurgico erano questioni da affrontare nel massimo riserbo. La convinzione era semplice, chi governa non può mostrarsi fragile. La malattia rischiava di incrinare l'autorevolezza, alimentare dubbi sulla capacità di guidare un Paese o un'istituzione, offrire agli avversari un punto debole su cui fare leva. Oggi quello schema sembra appartenere a un'altra epoca. Negli ultimi anni sempre più protagonisti della politica italiana hanno deciso di raccontare pubblicamente il proprio percorso di malattia, condividendo paure, diagnosi, interventi chirurgici e speranze di guarigione. Un cambiamento che non riguarda soltanto la comunicazione politica, ma riflette un'evoluzione culturale molto più ampia. Parlare di cancro, di interventi, di terapie e di fragilità non è più un tabù da nascondere. Al contrario, diventa uno strumento per avvicinarsi ai cittadini, sensibilizzare sulla prevenzione e ricordare che dietro ogni ruolo istituzionale c'è una persona. La politica, in fondo, ha iniziato a raccontare ciò che milioni di italiani vivono ogni giorno. L'ultimo episodio è quello di Clemente Mastella, ma prima di lui sono stati in molti a contribuire a normalizzare il racconto pubblico della malattia, trasformando un'esperienza privata in una testimonianza collettiva.

Quando la salute era un segreto di Stato

La storia politica, italiana e internazionale, è costellata di malattie tenute lontane dall'opinione pubblica. Per decenni l'idea stessa di leadership è stata associata a un'immagine di forza assoluta, quasi di invulnerabilità. Mostrare una debolezza fisica equivaleva a rischiare di perdere credibilità. Non era raro che ricoveri, interventi o patologie venissero comunicati solo in parte, o addirittura nascosti. Anche all'estero esistono casi emblematici, il presidente americano Franklin Delano Roosevelt cercò di limitare al massimo la diffusione delle immagini che mostravano gli effetti della poliomielite, mentre il presidente francese François Mitterrand riuscì a tenere nascosto per anni il tumore alla prostata che lo aveva colpito. La salute del leader era considerata quasi una questione di sicurezza nazionale. Con il tempo, però, è cambiato il rapporto tra politica e opinione pubblica. I social network, l'informazione continua e una società molto più aperta nel parlare di salute mentale e malattie oncologiche hanno reso sempre più difficile, e forse anche meno opportuno, mantenere quel silenzio. Oggi i cittadini chiedono trasparenza. E molti politici hanno capito che raccontare la propria esperienza non significa apparire deboli, ma autentici.

Emma Bonino, la pioniera della trasparenza

Se esiste una figura che ha contribuito più di altre a cambiare il modo di raccontare la malattia in politica è probabilmente Emma Bonino. Era il 12 gennaio 2015 quando, durante una trasmissione di Radio Radicale, annunciò pubblicamente di essere affetta da un tumore al polmone. Lo fece con la lucidità e il pragmatismo che l'hanno sempre contraddistinta, senza indulgere nel vittimismo e senza cercare compassione. “Ho un tumore al polmone sinistro, ma è assolutamente curabile”, disse, spiegando che avrebbe iniziato immediatamente le cure. Quelle parole segnarono una svolta. Bonino non nascose gli effetti della terapia, continuò a partecipare al dibattito pubblico e trasformò la propria vicenda personale in un messaggio di speranza per migliaia di persone che stavano affrontando la stessa battaglia. Negli anni successivi parlò più volte del percorso affrontato, raccontando come la malattia le avesse insegnato ancora di più il valore del tempo e della quotidianità. Nel 2023 annunciò di essere guarita, spiegando che gli ultimi controlli avevano dato esito positivo. Anche allora, però, non volle trasformare quella notizia in una celebrazione personale, ma ribadì l'importanza della ricerca scientifica, della diagnosi precoce e della qualità della sanità pubblica. Il suo è stato uno dei primi casi in cui una leader politica ha scelto di parlare apertamente del cancro senza che questo venisse percepito come un elemento di debolezza. Al contrario, la trasparenza con cui ha affrontato la malattia ha rafforzato la sua credibilità agli occhi di molti cittadini.

La malattia come responsabilità pubblica

Da allora qualcosa è cambiato profondamente. Sempre più spesso il racconto della malattia esce dalla dimensione privata e assume una funzione collettiva. Non è soltanto la cronaca di un percorso clinico, ma diventa uno strumento di sensibilizzazione. Ogni testimonianza contribuisce ad abbattere lo stigma che per anni ha circondato parole come "tumore", "chemioterapia", "intervento" o "metastasi". Se fino a non molto tempo fa queste diagnosi venivano pronunciate quasi sottovoce, oggi vengono raccontate apertamente anche da chi occupa i ruoli più importanti nelle istituzioni. È in questo nuovo clima culturale che si inseriscono le storie più recenti di Elena Bonetti, Giuseppe Conte, Clemente Mastella e Marco Bucci. Racconti diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa scelta: trasformare la fragilità in un messaggio di vicinanza, speranza e responsabilità.

Elena Bonetti: “La perfezione è una finzione”

Tra le testimonianze più forti degli ultimi mesi c'è quella di Elena Bonetti. L'ex ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia ha deciso di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro il tumore al seno, condividendo non solo la diagnosi ma anche tutto ciò che l'ha accompagnata, la paura, le lacrime, il pensiero per i figli e la scelta di sottoporsi a una doppia mastectomia. È il maggio 2026 quando, durante un'iniziativa pubblica a Mantova organizzata da Azione, Bonetti sorprende il pubblico con un racconto personale che fino a quel momento aveva tenuto riservato. Pochi giorni dopo affida alle pagine di Vanity Fair una riflessione ancora più intima. “Una settimana fa ho subito un intervento per un tumore al seno e quell'intervento mi ha salvato la vita”, aveva raccontato. Non c'è alcuna ricerca di compassione nelle sue parole. Al contrario, la scelta di parlare nasce dalla volontà di aiutare altre donne. “La perfezione è una finzione”, spiega, invitando a non vergognarsi della propria fragilità e ricordando quanto siano fondamentali gli screening e la diagnosi precoce. Bonetti racconta di avere avuto paura. Di avere pianto. Di avere pensato immediatamente ai suoi figli. Ma proprio quella vulnerabilità, anziché essere nascosta, diventa il cuore del suo messaggio pubblico. La sua testimonianza rappresenta uno dei casi più evidenti di come il linguaggio della politica stia cambiando, il racconto della malattia non serve a costruire consenso, ma a diffondere consapevolezza. Il ruolo istituzionale diventa così uno strumento per parlare di prevenzione e per ricordare alle donne che un controllo può davvero salvare la vita.

Giuseppe Conte: “Ho temuto il peggio”

Anche Giuseppe Conte ha scelto di condividere uno dei momenti più delicati della sua vita personale. Nel maggio 2026 il leader del Movimento 5 Stelle annuncia improvvisamente la sospensione di tutti gli impegni pubblici, comprese le presentazioni del suo libro. Per qualche giorno regna il silenzio. Poi arriva il racconto. In un'intervista al Corriere della Sera spiega di essersi sottoposto all'asportazione urgente di una neoplasia. “Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene”. Parole semplici, che restituiscono tutta l'angoscia vissuta durante l'attesa dell'esame istologico. “L'intervento è stato delicato, ma è andato molto bene. L'esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna”. Conte non si limita a raccontare l'aspetto clinico. Si sofferma soprattutto sul terremoto emotivo provocato dalla malattia. “Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa”. Una frase che probabilmente riassume meglio di qualsiasi analisi ciò che prova chiunque riceva una diagnosi improvvisa. L'ex presidente del Consiglio sceglie poi di ringraziare la famiglia, i medici, i collaboratori e anche gli avversari politici che gli hanno espresso vicinanza. “Ho sempre pensato che la lotta politica non debba mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima”. Anche in questo caso il racconto della malattia diventa occasione per ricordare che esiste uno spazio in cui le appartenenze politiche passano inevitabilmente in secondo piano.

L'annuncio di Clemente Mastella

L'episodio più recente arriva da Benevento. Il 2 luglio 2026 la basilica della Madonna delle Grazie è gremita di fedeli per la festa dedicata alla patrona del Sannio. Clemente Mastella prende la parola per il tradizionale saluto. Nessuno immagina quello che sta per dire. “A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. Poche parole. La voce rotta dall'emozione. Poi il silenzio. Per qualche istante nessuno riesce a parlare. Subito dopo tutta la basilica si lascia andare a un lungo applauso. Secondo quanto emerso successivamente, tra gli addetti ai lavori la notizia delle sue condizioni di salute era già conosciuta, ma era rimasta nel più assoluto riserbo. È stato lui a decidere quando e come renderla pubblica, scegliendo non una conferenza stampa né un comunicato ufficiale, ma il luogo che più rappresenta il suo legame con la città. Non ha parlato della diagnosi. Non ha cercato spiegazioni. Ha semplicemente chiesto una preghiera. Ed è forse proprio questa semplicità ad avere colpito l'opinione pubblica. Un uomo che da oltre cinquant'anni vive sotto i riflettori della politica ha deciso di mostrarsi non come il leader, ma come una persona che affronta una prova difficile e chiede il sostegno della propria comunità.

Marco Bucci e la normalità della malattia

Anche Marco Bucci ha contribuito a questo cambiamento culturale. Durante la campagna elettorale per la presidenza della Regione Liguria, nel 2024, ha parlato apertamente della malattia oncologica che stava affrontando e delle cure a cui si stava sottoponendo. Lo ha fatto senza trasformare la propria condizione in uno slogan. Ha continuato a lavorare, a incontrare i cittadini e a partecipare agli appuntamenti della campagna elettorale, spiegando che una diagnosi non coincide necessariamente con la rinuncia alla propria vita professionale. Anche questo rappresenta un messaggio importante. Per anni il tumore è stato raccontato quasi esclusivamente come una parentesi che interrompeva ogni progetto. Oggi sempre più persone testimoniano che, pur tra mille difficoltà, è possibile continuare a vivere, lavorare e guardare al futuro.

La politica scopre il valore della vulnerabilità

Le storie di Bonino, Bonetti, Conte, Mastella e Bucci sono profondamente diverse. Diversa è la loro appartenenza politica, la loro età e la patologia affrontata. Eppure esiste un filo rosso che le unisce. Tutti hanno scelto di non nascondersi. Tutti hanno deciso che il racconto della propria malattia potesse essere utile anche agli altri. In alcuni casi per promuovere la prevenzione.

In altri per rompere il silenzio che ancora accompagna alcune diagnosi. In altri ancora semplicemente per spiegare un'assenza o condividere un momento difficile. Ma il risultato è lo stesso. La fragilità entra nel linguaggio della politica.