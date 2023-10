"Sono guarita dal tumore". La confessione di Emma Bonino

Nella prossima puntata di "Belve" Francesca Fagnani accoglierà in studio Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, Federico Fashion Style e Emma Bonino. Ed è proprio sull'esponente di +Europa che, nelle ultime ore, è uscita un'anticipazione video di una dichiarazione resa durante l'intervista, nella quale Bonino svela di essere guarita dal tumore contro il quale combatteva dal 2015.

Nella lunga chiacchierata con Francesca Fagnani, Emma Bonino ha ripercorso le tappe della sua carriera politica dagli esordi ai giorni nostri e ha toccato anche il tema del rapporto con Marco Pannella. " È stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto. Mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro ", ha ammesso l'ex senatrice, ricordando il collega Radicale. Parlando poi della sua ambizione politica, Emma Bonino ha rivelato di avere sconfitto il cancro.

"Vi voglio dare una bella notizia"

L'intervista integrale andrà in onda martedì 10 ottobre ma, nell'anticipazione affidata alla rete, Emma Bonino si è lasciata sfuggire la notizia sulle sue condizioni di salute: " Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato ". Per la prima volta in otto anni la Bonino ha dato un nome al suo cancro, il microcitoma, anche conosciuto come carcinoma polmonare a piccole cellule. Si tratta di un tumore polmonare, che si caratterizza per il rapido sviluppo con precoce crescita metastatica e costituisce il 15% dei tumori polmonari diagnosticati nel nostro paese.

La battaglia contro il tumore iniziata nel 2015