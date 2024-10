Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovi problemi di salute per Emma Bonino, che da ieri, giovedì 18 ottobre, è ricoverata in ospedale, al Santo Spirito di Roma, nel reparto di terapia intensiva. Il ricovero si è reso necessario per problemi respiratori. "Sta rispondendo bene alle terapie e oggi risulta in netto miglioramento", dicono alcune fonti vicine all'ex senatrice di +Europa.

Nel 2015 rivelò che le era stato diagnosticato un tumore al polmone sinistro, per cui fu sottoposta a un ciclo di chemioterapia. Da allora si è sempre mostrata indossando un turbante. Dopo alcuni anni, in un'intervista al programma tv Belve, rivelò la scomparsa di ogni evidenza del cancro (remissione).

Classe 1948, Bonino ha iniziato la sua carriera politica nel 1975, con le battaglie radicali volte a legalizzare l'aborto. Nel 1976 viene eletta deputata nelle file del Parito radicale. È stata commissaria europea, dal 1995 al 1999, e due volte ministro: Politiche europe e commercio internazionale dal 2006 al 2008 (governo Prodi), ministro degli Esteri nel governo Letta dal 2013 al 2014. Nel 2017 insieme ad altri esponenti ha lanciato la lista +Europa.

La scelta di indossare il turbante, inizialmente legata alla caduta dei capelli per la chemioterapia, col tempo è divenuta anche una testimonianza a favore dell'emancipazione delle donne africane. Bonino, infatti, ha deciso di aderire a un progetto realizzato dall’Associazione Sarai Onlus.

Lo scopo è quello di affidare un’attività economica a queste donne, tramite la realizzazione di turbanti, che possa renderle autonome. La Bonino ne è diventata testimonial, unendo una ragione pratica legata all’alopecia ad un impegno sociale e solidale.