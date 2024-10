Esaltare i terroristi non è un diritto

Ascolta ora 00:00 00:00

Caro Direttore Feltri,

l'opposizione ha criticato il governo per la scelta del ministero dell'Interno di non autorizzare la manifestazione tenutasi sabato pomeriggio scorso a Roma. Ma mi pare che i fatti abbiano dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che la decisione di vietarla è stata giusta dato che si è trattato di un raduno di violenti, sovversivi, estremisti di ogni tipo che hanno addirittura tentato di accedere al ghetto ebraico per seminare distruzione e sangue.

Lei cosa ne pensa?

Oliviero Rossi

Caro Oliviero,

i progressisti hanno bollato quale illiberare, ossia antidemocratica, la non autorizzazione della manifestazione del 5 ottobre, tenutasi nella capitale, ma ad essere illiberale era la manifestazione stessa e non il divieto di farla, considerato che il suo spirito era dichiaratamente antisemita, quantunque questo sia stato negato da politici, giornalisti e presunti intellettuali di sinistra, i quali si sono indignati (cosa che sanno fare meglio) accusando di fascismo - come di consueto - un governo che non nega la libertà di protesta o di espressione ma salvaguarda i valori costitutivi dello Stato che sono anche i valori dell'Occidente libero. Valori che i manifestanti che si sono dati appuntamento a Roma allo scopo di compiere la marcia su Roma, i sedicenti antifascisti, mostrano di disprezzare allorché, con striscioni e slogan che inneggiano a organizzazioni terroristiche di matrice islamica, pretendono di essere credibili nel chiedere la pace impugnando bastoni, lanciando bombe carta, occultando il viso per evitare di essere riconoscibili, aggredendo le forze di polizia (e una trentina sono i feriti tra i nostri valorosi agenti a causa di questa guerriglia urbana), che rappresentano lo Stato posto sulle strade a tutela dei cittadini, e urlando frasi antisemite. Insomma, non mi sembra una maniera molto intelligente di proporsi come pacifisti. Vogliono la pace portando la guerra nelle nostre città? Sul serio? Vogliono la pace sostenendo i terroristi? Vogliono la pace schierandosi con Hamas e altri gruppi del terrore che tengono in ostaggio i popoli islamici? Fatto ancora più bizzarro è che hanno partecipato a tale operazione criminale anche le femministe, gli ecologisti, i difensori dei diritti civili degli omosessuali. Individui che ignorano, è evidente, che sono proprio quei regimi islamici che, essi pur coccolano, a schiavizzare e sottomettere la donna, a punire l'omosessualità con la pena di morte. E non mi risulta che Hamas e company si battano contro il cambiamento climatico e la riduzione dell'anidride carbonica, per il monopattino, l'auto elettrica e così via. Questo ci dà la misura di quanto queste persone siano sconnesse dalla realtà. Il loro modo di leggere il mondo usando la lente del loro pregiudizio impressiona. Tuttavia, e qui forse ti stupirò, sono portato a comprendere questi violenti. Sono in parte stupidi e in parte ignoranti, considerano amiche le organizzazioni terroristiche islamiche perché essi stessi odiano l'Occidente e i suoi valori, lo reputano origine di ogni male e di ogni ingiustizia e non per quello che è, mondo libero e civile, non perfetto, ne conveniamo, ma culla dei diritti, diritti che altrove vengono calpestati in modo sistematico. Questi lottano contro il capitalismo, contro il cambiamento climatico, contro le guerre di cui è reputato colpevole l'Occidente, contro il patriarcato, che tuttavia è islamico, contro il dominio del maschio europeo e americano di cui sono esponenti indegni, e lo fanno schierandosi dalla parte degli oppressori, dei violenti, di cui adottano del resto i metodi.

Sai invece chi non comprendo e non giustifico? Il Pd, la sinistra, uomini e donne che stanno dentro le istituzioni, poiché non condannano senza ma e senza se queste violenze, non prendono una posizione netta, inequivocabile, precisa contro il rigurgito antisemita che sputano questi movimenti di estrema sinistra, a cui i progressisti strizzano l'occhio, nonostante adottino condotte squadriste.

O

con lo Stato o contro lo Stato. O con l'Occidente o contro l'Occidente. O con il mondo libero o con i terroristi. O con la legge o contro la legge.

E poi chi erano i fascisti? Ah sì, Giorgia Meloni. Ahahah, questa sì che è bella.