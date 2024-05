"Europa moderata e popolare". Andrea Costa in campo per Bruxelles con Forza Italia-Noi Moderati

Ascolta ora: ""Europa moderata e popolare". Andrea Costa in campo per Bruxelles con Forza Italia-Noi Moderati"

Corre verso Bruxelles per un'Europa che sia "popolare e moderata", espressione di valori quali la libertà, la sicurezza, il principio di responsabilità. Andrea Costa, ex sottosegretario alla Salute durante il governo Draghi, ha presentato a Roma la propria candidatura alle prossime europee nel collegio nord ovest (Liguria Piemonte Lombardia e Valle d’Aosta). L'esponente politico sarà in campo nella lista Forza Italia – Noi Moderati, con un programma che rappresenta l'incontro degli ideali espressi dai due movimenti. A sottolineare proprio questo aspetto è stato Maurizio Lupi durante la conferenza stampa tenuta stamani, proprio nella data in cui si celebra la giornata dell'Europa.

"Andrea ancora una volta si è messo a disposizione del movimento, facendosi portatore dei valori in cui crediamo per un’Europa popolare e moderata che sono al centro della nostra alleanza con Forza Italia in questa competizione elettorale", ha affermato Maurizio Lupi. E ancora: "L'Europa è la nostra casa in cui custodiamo la libertà, la sicurezza e la dignità delle persone, che non potrà mai venire meno forti delle nostre radici giudaico-cristiane e liberali". Dopo l'impegno come sottosegretario nel governo Draghi, Costa nel gennaio 2023 era stato chiamato dal ministro Orazio Schillaci ad assumere l'incarico di esperto in strategie di attuazione del Pnrr-Missione 6 Salute, con particolare riferimento agli interventi a livello territoriale.

Ora la sfida europea, sempre nell'area dei moderati. "In questi anni, che ho passato in prima linea con il governo Draghi a combattere il Covid, abbiamo capito quanto siamo fragili di fronte alla malattia. Ogni giorno, migliaia di famiglie combattono la loro battaglia contro malattie che hanno colpito qualcuno dei loro cari. All'Europa è doveroso chiedere i necessari investimenti per una sanità di tutti. Per un'Europa popolare e moderata", ha affermato lo stesso Costa sui social. In mattinata, Lupi ha anche presentato gli altri candidati di Noi Moderati nella lista con Forza Italia: Laura D'Incalci (Nord Ovest), il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli e Maria Chiara Fazio (Centro), Francesco Coppi (Nord Est), Riccardo Rosa (Sud), Massimo Dell'Utri (Isole)

Per l’ex Sottosegretario di Stato alla Salute del Governo Draghi, sarà un fine settimana denso d’impegni. Sarà infatti a Milano per incontri con gli elettori ed eventi a partire dalla mattina di domani, venerdì 10 maggio. Sempre dal capoluogo lombardo, Costa parteciperà alla trasmissione Coffee Break in onda in diretta su La7 dalle ore 9 e 40 alle ore 10 e 15 circa, per poi partecipare, alle 16.30, ad "Arena Europa", un confronto tra candidati per il parlamento europeo e terzo settore. Poi sarà a Torino per dare il proprio contributo alla campagna elettorale del movimento Noi Moderati e incontrare i candidati a sostegno della candidatura del presidente uscente Alberto Cirio, insieme a l’On. Alessandro Colucci, al Sen. Massimo Berutti Segretario Regionale di Noi Moderati, oltre che al leader nazionale Lupi.

Sabato mattina, invece sarà nuovamente a Milano per partecipare a "Popolari e moderati in Europa" e proseguire poi con incontro con gli elettori e rappresentanti di associazioni milanesi impegnate nel