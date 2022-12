"Gli fa bene...", "A lui no". È scontro tra Conte e Iv sul nuovo esposto di Renzi

Matteo Renzi, dopo l'intervista rilasciata da Giuseppe Conte al quotidiano L'identità, ha deciso di muoversi presentando un nuovo esposto e una nuova memoria sul caso dell'incontro con Marco Mancino, uomo dei Servizi, a ridosso del Natale 2020 presso l'Autogrill di Fiano Romano. Un'azione legittima da parte di Renzi, davanti alla quale Giuseppe Conte si è sentito di dover commentare, non senza una sferzata di sarcasmo nei confronti del leader di Italia viva.

" Alla luce delle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall'on. prof. Giuseppe Conte e dal sig. Sigfrido Ranucci in merito al caso Autogrill, il senatore Matteo Renzi, in qualità di persona offesa, ha dato mandato all'avv. Luigi Panella di rappresentarlo, presentando una memoria e un ulteriore esposto relativo alla violazione del segreto di Stato e al reale svolgimento dei fatti oggetto dell'indagine ", si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Italia viva. " Il senatore Renzi conferma la massima fiducia nell'autorità giudiziaria procedente ", conclude la nota.

Il leader del Movimento 5 stelle, a margine della visita all'Opera Cardinal Ferrari a Milano, è stato interpellato sulla vicenda e ha commentato: " Faccia pure tutte le sue azioni, mi sembra cosa buona e giusta. Lavori a stretto fianco della magistratura che gli fa bene ". Il sarcasmo di Giuseppe Conte non è passato inosservato dalle parti di Italia viva e infatti a replicare all'ex presidente del Consiglio ci ha pensato Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva: " A Renzi forse fa bene lavorare a stretto fianco della magistratura. L’impressione è che a Conte faccia male stare a stretto fianco dei servizi. Ma fortunatamente noi lo abbiamo mandato a casa ".