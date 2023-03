"Ti verrò a cercare...". Sui social minacce choc a Foti

Tommaso Foti di nuovo nel mirino dei violenti. Sui social il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha ricevuto su Facebook delle minacce molto serie e, nello stesso tempo, alquanto fantasiose.

"Sei soltanto un grandissimo pezzone di merda, ladro e corrotto. Devi morire come un cornuto e figghiu di b..." , scrive l'haters nella posta privata della pagina Facebook dell'esponente di Fratelli d'Italia. Il messaggio prosegue con insulti rivolti anche al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. " Fai schifo con quella faccia da stupratore di galline, sei il degno compare di quella stronza della carciofara...Crepate tutt'e due", si legge nel post in cui sono state rese pubbliche queste ingiurie e minacce. La conclusione è chiara e inquientante: " Miserabile, ti verrò a cercare merdoso" . Foti, però, non sembra preoccuparsi più di tanto e, anzi, definisce quelle parole "un simpatico messaggio d'amore inviatomi su Facebook" e si chiede: "Chissà se verranno organizzate manifestazioni di solidarietà anche in questo caso… ".