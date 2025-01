Le fantastiche previsioni zittite dalla liberazione di Cecilia Sala

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiedo scusa ma mi ero perso le fantastiche previsioni di Augias Corrado sul caso Sala. Ospite di DiMartedì, condotto da Floris Giovanni, l’arguto transfugo dalla Rai, ha messo assieme una serie di pensieri, accompagnato dalle parole e da una mimica teatrale, spiegando a noi stolti che il viaggio delle premier da Trump non era stato preparato a dovere, che la stessa Meloni non aveva informato nessuno, né il ministro degli esteri, né i due vicepresidenti del consiglio, nemmeno lo staff e, infine, che Elisabetta Belloni, dimissionaria dal ruolo di direttrice generale dei servizi di sicurezza, avrebbe potuto insegnare alla stessa presidente del consiglio come comportarsi, che cosa dire, che cosa non dire. Meraviglioso Augias, capace di intendere e di prevedere ciò che non è mai accaduto, con quella espressione, un po’ così alla Mac Ronay, deve avere sorpreso anche se stesso, tanto era convinto del dire eppoi supportato dagli interventi degli altri aruspici ospiti de La 7 (si pronuncia La Setta), dico Bindi Rosaria detta Rosy accanita sullo stesso tema, viaggio inutile, improponibile e così Santoro Michele agguerrito ai massimi con l’affabulazione enfatica che l’accompagna.

Ma, purtroppo, è accaduto il contrario di quello che i partecipanti al convegno sostenevano, la loro seduta spiritica è stata smentita dalla realtà. Dopo il martedì è venuto il mercoledì è il gruppetto si è nascosto nel canneto, probabilmente saranno oggetto di un nuovo programma: Chi li ha visti? Noi li abbiamo sentiti.