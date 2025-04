“Faremo del male alla tua famiglia”. Sindaco della Lega minacciato: ecco cosa è successo a Ferrara

Ascolta ora 00:00 00:00

“Dal momento che uscirà comunque sui giornali, condivido con voi il contenuto di una lettera minatoria appena ricevuta qui in Comune e indirizzata a me”. Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha annunciato ai suoi cittadini di avere ricevuto una lettera tanto chiara quanto preoccupante. L’oggetto della missiva è presto detto: una minaccia rivolta al primo cittadino e alla sua famiglia.

La lettera minatoria

“Stron**issimo Sindaco tu continui a fare del male a noi e alle nostre famiglie e noi faremo molto male a te e alla tua famiglia se questa estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in Piazza Trentro Trieste e in Piazza Ariostea”, si legge nella lettera indirizzata al sindaco. La data riportata è oggi, martedì 8 aprile. Che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto è evidente solo nelle ultime righe della lettere. “Non è un pesce d’Aprile”, si conclude la missiva.

La replica del sindaco

La reazione del sindaco leghista è affidata ai social. “Fare l’amministratore significa anche questo”, esordisce il primo cittadino di centrodestra di Ferrara dal secondo dopo guerra. Che poi spiega di avere già avvisato le istituzioni competenti: “Nella mia lunga esperienza politica non è la prima volta che ricevo minacce, e da quando sono sindaco di Ferrara è purtroppo capitato più volte. Anche in questa occasione ho provveduto a interessare la Questura di Ferrara con una denuncia formale”. “Credo nel confronto e nella possibilità di risolvere i problemi con il dialogo e con scelte condivise. La mia porta resta aperta a tutti, ma questi non sono i metodi per esprimere dissenso”, aggiunge Fabbri evidenziando la gravità dell’accaduto. Alle amministrative del 2024, tra l’altro, Fabbri era stato confermato per i supi ottimi risultati dai cittadini ferraresi.

“A giugno scorso sono stato riconfermato alla guida della città con ampio sostegno e non intendo indietreggiare sulle linee di mandato che ho condiviso con tutti voi”, conclude il sindaco sui propri canali social.